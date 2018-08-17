Ещё
«Гиперболоид президента Путина» защищает ядерную триаду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Гиперболоид президента Путина» защищает ядерную триаду 

News.ru 23 минуты назад
Фото: mil.ru
Новый российский лазерный комплекс «Пересвет» развёрнут на территории дивизии, вооружённой стратегическими ракетными комплексами «Ярс» и «Тополь-М». Эксперты разделились во мнениях, для каких целей используют ракетчики «гиперболоид президента Путина».
Известный блогер rambo54 выложил в сеть спутниковые снимки боевой позиции лазерного комплекса «Пересвет». Военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) опубликовал координаты позиции, соответствующие дислокации 2426-й технической ракетной базы в/ч 95 852 в составе 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН (Тейково, Ивановская область). На снимках видны стоящие на въезде в укрытие грузовые автомобили с сегментами комплекса.
В июне президент России Владимир Путин заявил о том, что ядерный ракетный комплекс «Пересвет» уже стоит на вооружении российской армии. Во время мартовского послания Федеральному собранию глава государства упоминал боевой лазер в числе других новых российских видов вооружения. На демонстрационном видео было представлено развёртывание комплекса, состоящего из нескольких грузовиков с различной аппаратурой, без раскрытия информации о его задачах. Эксперты сходились во мнении, что «Пересвет» будет использоваться в целях противовоздушной обороны, но 14 августа на конференции ООН по разоружению помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет добавила неясности, упомянув российский лазер в связи с «тревожащими космическими планами Москвы».
Комплекс используется РВСН, следовательно, можно сделать вывод, он предназначен для ослепления спутников предполагаемого противника, говорит News.ru эксперт ЦАСТ Михаил Барабанов:
«Это как разведывательные космические аппараты, так и, что более вероятно, низкоорбитальные спутники Системы предупреждения о ракетном нападении». Задача «Пересвета» — вывести из строя системы слежения спутника СПРН предполагаемого противника непосредственно перед пуском баллистической ракеты. В то же время, добавляет эксперт, остаётся актуальными вопрос о рассеивании лазерного луча в атмосфере, что существенно понижает его поражающую способность на больших высотах: «Проблема решаема, всё зависит от мощности установки, но точные детали сейчас никто не раскрывает».
Для противоспутниковой борьбы у «Пересвета» не хватит мощности, полагает военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев:
«Комплекс, даже оснащённый ядерным реактором, по объёму относительно невелик».
По его мнению, боевой лазер предназначен для уничтожения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), применяемых диверсионными группами, и выведения из строя оптических разведывательных средств, установленных на более серьёзных летательных аппаратах.
«Сейчас очень большое внимание уделяется защите ядерных объектов от диверсионно-разведывательных групп. Аппарат, который можно сбить с помощью «Пересвета», является малоскоростным и уязвимым для теплового воздействия. Навскидку, дальность поражения лазера от 200 метров до 10 километров», — считает эксперт. Военные могли сознательно «засветить» новейший лазер на спутниковых снимках, поскольку все производящие фотосъёмку поверхности земли спутники хорошо известны. «Это могли сделать для демонстрации силы, показать, что новейший российский боевой лазер не является профанацией», — предполагает Корнев.
News.ru: последние новости
Минобороны опровергло перехват Су-24 над Черным морем Су-57 обойдётся дешевле F-35 Украинские военные освоили Javelin
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин на свадьбе разозлил украинцев1450
«Убийца» Цоя заговорил
«На разведку» в Крым приехали норвежцы85
Панин развернул самолет из Крыма176
Украина нашла доказательства эскалации России362
Новости партнеров
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение