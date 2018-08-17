«Гиперболоид президента Путина» защищает ядерную триаду

Новый российский лазерный комплекс «Пересвет» развёрнут на территории дивизии, вооружённой стратегическими ракетными комплексами «Ярс» и «Тополь-М». Эксперты разделились во мнениях, для каких целей используют ракетчики «гиперболоид президента Путина».

В июне президент России Владимир Путин заявил о том, что ядерный ракетный комплекс «Пересвет» уже стоит на вооружении российской армии. Во время мартовского послания Федеральному собранию глава государства упоминал боевой лазер в числе других новых российских видов вооружения. На демонстрационном видео было представлено развёртывание комплекса, состоящего из нескольких грузовиков с различной аппаратурой, без раскрытия информации о его задачах. Эксперты сходились во мнении, что «Пересвет» будет использоваться в целях противовоздушной обороны, но 14 августа на конференции ООН по разоружению помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет добавила неясности, упомянув российский лазер в связи с «тревожащими космическими планами Москвы ».

Комплекс используется РВСН, следовательно, можно сделать вывод, он предназначен для ослепления спутников предполагаемого противника, говорит News.ru эксперт ЦАСТ Михаил Барабанов

«Это как разведывательные космические аппараты, так и, что более вероятно, низкоорбитальные спутники Системы предупреждения о ракетном нападении». Задача «Пересвета» — вывести из строя системы слежения спутника СПРН предполагаемого противника непосредственно перед пуском баллистической ракеты. В то же время, добавляет эксперт, остаётся актуальными вопрос о рассеивании лазерного луча в атмосфере, что существенно понижает его поражающую способность на больших высотах: «Проблема решаема, всё зависит от мощности установки, но точные детали сейчас никто не раскрывает».

Для противоспутниковой борьбы у «Пересвета» не хватит мощности, полагает военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев

«Комплекс, даже оснащённый ядерным реактором, по объёму относительно невелик».

По его мнению, боевой лазер предназначен для уничтожения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), применяемых диверсионными группами, и выведения из строя оптических разведывательных средств, установленных на более серьёзных летательных аппаратах.