Эксперт: Ограничить «роботов-убийц» сейчас невозможно

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии в эфире НСН рассказал, почему важен контроль за подобными системами.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» , полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, что человек уже не вмешивается в циклы боевой работы тех же систем ПРО и ПВО.

«На самом деле такие автономные боевые системы уже существуют. Только они немного на другом уровне проводят свои автономные операции. Если мы возьмём системы ПРО и ПВО, то на современных системах человек запускает программу противодействия боевой работы этой системы. А вот внутри циклов боевой работы человек уже ничем не управляет, потому что он просто физически не способен за такие короткие сроки оценивать обстановку, принимать решения», — пояснил в эфире НСН эксперт.

Генерал-полковник: Россия отстала в производстве боевых роботов В то же время Виктор Мураховский поддержал контроль за искусственным интеллектом.

«На сегодняшний день не существует даже общепринятого определения понятия искусственный интеллект, тем более понятия искусственный интеллект в боевых системах вооружения. Поэтому невозможно сформулировать круг ограничений. Контроль системами (искусственного интеллекта — НСН) очень важен, потому что если посмотреть на направление развития нейросетей, искусственного интеллекта с глубинным изучением, то мы уже сейчас не понимаем, как они работают, начиная с третьего-четвёртого уровня обучения. Для нас это «чёрный ящик». Даже сами разработчики не знают. Пока решения, которые выдают эти системы, вроде бы устраивают. Что будет после изменения условий, никто не знает», — заключил в эфире НСН Мураховский.

При этом рассказать, сколько времени потребуется на создание полноценного искусственного интеллекта эксперт назвать затруднился.