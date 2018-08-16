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Два Ту-160 впервые выполнили посадку на Чукотке
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Два ракетоносца Ту-160 впервые выполнили посадку на Чукотке 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: ГК "Ростех"
Два стратегических ракетоносца Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродроме Анадырь (Чукотка) в рамках учений, сообщает в четверг Минобороны России.
"Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь в рамках летно-тактического учения Дальней авиации. Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около семи тысяч километров", — говорится в сообщении.
Учения, в которых задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
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