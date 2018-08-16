Война по старинке: когда поляки бросят советское оружие

В Варшаве состоялся «Большой парад независимости»

Более 100 самолетов и вертолетов, 200 с лишним единиц колесной и гусеничной техники, более 1500 бойцов и командиров приняли участие в ежегодном военном параде в Варшаве 15 августа. В этот день поляки празднуют разгром Красной армии в Варшавской битве в 1920 году. При этом на параде была показана еще советская техника. «Газета.Ru» проанализировала, когда Польше придется заменить технику старого образца.

Великобритании, Румынии и 15 августа Польша празднует годовщину разгрома Красной армии под Варшавой во время советско-польской войны 1920 года. По этому случаю руководство страны решило провести «Большой парад независимости». Кроме польской армии, в едином строю промаршировали солдаты из США Хорватии . Как известно, в Польше в настоящее время дислоцирована бронетанковая бригада из США.

Среди боевых бронированных машин, принявших участие в параде, — американские и немецкие танки Abrams и Leopard, боевые бронированные машины Stryker, самоходные артиллерийские установки, ракетные установки.

В воздушной части смотра Войска Польского приняли участие многофункциональные легкие истребители четвертого поколения F-16, многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29, истребители-бомбардировщики Cу-22, военно-транспортные самолеты средней и большой дальности C-130 «Геркулес», самолеты национального производства с коротким взлетом и посадкой M-28B/PT «Бриза», вертолеты Ми-8, Ми-17, PZL SW-4 «Puszczyk» и PZL W-3RL «Sokoł».

К личному составу частей и соединений польских военных присоединились 900 реконструкторов, одетых в военную форму различных эпох вооруженных сил страны.

Ранее Газета.Ru писала, что в Польше решили возобновить использование советских танков Т-72 в армии.

«Поляков не надо убеждать в высоких боевых качествах танка Т-72, они это и без того знают», — рассказал тогда «Газете.Ru» ведущий российский эксперт в области бронетанковой техники Михаил Барятинский.

И это доказывает танк, сделанный в Польше на основе глубокой модернизации Т-72, — PT-91 Twаdry.

Снятие польских Т-72 с хранения свидетельствует только об одном — предстоящем увеличении боевого и численного состава бронетанковых войск Польши. Получить другие, более современные танки, Польше сегодня просто неоткуда.

«Никто Варшаве с барского плеча ничего не подбросит», — полагает Михаил Барятинский.

«Что касается советских систем, состоящих на вооружении Войска Польского, то это вызвано тем, что многие из них производились в Польше, поэтому есть документация на ремонт и квалифицированные кадры, которые могут этот ремонт осуществить», — пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Однако, как считает собеседник издания, сроки эксплуатации советского вооружения в Польше сочтены. И если что-то еще остается на оснащении Войска Польского, то это в основном связано исключительно с проблемами финансового свойства.

«Просто все сразу, одномоментно на оружие натовских образцов не заменишь», — подчеркивает Фролов.

Современные вооружения очень дорогие, напоминает эксперт. Сами поляки практически ничего не производят, а на импорт вооружения и военной техники (ВВТ) требуются большие средства.

«Тем не менее век нашей техники в Польше объективно недолог, она уже морально и физически устаревает. И сколько ее ни модернизируй, требованиям XXI века она уже не соответствует», — поясняет Андрей Фролов.

Что касается самолетов МиГ-29 и Су-22, то даже в обновленном варианте, по оценкам Андрея Фролова, они вряд ли прослужат дальше рубежа 2022-2024 годов. Финишная черта их эксплуатации уже видна, рассказал специалист. И недалеко уже то время, когда Войско Польское будет полностью оснащено вооружением и военной техникой западных образцов.

День Вооруженных сил, также известный как праздник Войска Польского, отмечается в этой стране ежегодно 15 августа. Он празднуется в память о Варшавской битве, состоявшейся в 1920 году между Войском Польским и Красной Армией.

Варшавская битва была одним из ключевых сражений советско-польской войны. В ходе боя польским войскам удалось остановить наступление Красной Армии, в результате чего Польша сохранила свою независимость и подписала мирный договор с Советской Россией

По состоянию на 13 августа 1920 года войска Западного фронта под командованием М. Н. Тухачевского находились всего в 20 км от Варшавы, а войска Юго-Западного фронта под командованием А. И. Егорова в это же время штурмовали Львов . Оба города были на грани падения.

Большевистские комиссары воодушевляли наступавшие части и соединения РККА громкими лозунгами и призывами «Даешь Варшаву, даешь Берлин!» К тому же советское руководство всерьез рассчитывало на повсеместное восстание польского пролетариата. Однако поляки сплотились под патриотическими лозунгами перед лицом внешней угрозы. За короткий срок маршалу Юзефу Пилсудскому удалось поставить в строй национальных вооруженных сил свыше полумиллиона бойцов.

15 августа 1920 года севернее Варшавы войска 5-й польской армии Владислава Сикорского нанесли удар в стык между 4-й и 15-й армиями Западного фронта в районе Цеханува. Результатом наступления Сикорского явился разгром 4-й армии РККА, и именно он положил начало «чуду на Висле », как его называют поляки.

16 августа ударная группа Йозефа Пилсудского нанесла сокрушительный удар по Мозырской группе и 16-й армии РККА. И это стало настоящей катастрофой для Красной Армии. Потери достигли 100 тыс. человек, из которых не менее 60 тыс. оказались в плену.

Битва длилась с 13 по 25 августа 1920 года и получила название «Чудо на Висле». Британские исследователи включили ее в список восемнадцати наиболее выдающихся переломных сражений в мировой истории.

Праздник Войска Польского был учрежден в 1992 году. Так как он совпадает с католическим праздником Вознесения Девы Марии, то в Польше он является государственным выходным днем. Праздничные мероприятия традиционно включают военный парад в Варшаве, митинги, выставки, концерты, кинопоказы, народные гуляния.

«Парад 15 августа этого года особенно важен, потому что он также знаменует собой столетие возврата независимости нашей страны», — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

День независимости в Польше, а точнее — Национальный праздник независимости — отмечается ежегодно 11 ноября в честь провозглашения независимости государства от господства Германии , России и Австрии в 1918 году.

11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война, и после 125 лет раздела Польши между Пруссией, Россией и Австрией страна опять появилась на карте Европы. В этот день главой государства стал Юзеф Пилсудский, маршал Польши. По его поручению в Варшаве было сформировано первое демократическое правительство.