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Истребители НАТО привели к инциденту над Черным морем
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Натовские истребители перехватили шесть российских бомбардировщиков над Черным морем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
ВВС Великобритании заявили о перехвате шести российских бомбардировщиков Су-24 над Черным морем возле границ НАТО.
Инцидент произошел в понедельник, на перехват вылетели дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon. Бомбардировщики улетели в сторону Крыма, передает «Интерфакс».
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Как правило, перехваты над Черным морем чаще совершает российская авиация — в связи с повышенным вниманием самолетов — разведчиков НАТО к российским границам в этом регионе. Однако в июле прошлого года британский истребитель Typhoon также пытался перехватить двароссийских стратегических бомбардировщика Ту-22 над Черным морем.
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