Истребители НАТО привели к инциденту над Черным морем

Натовские истребители перехватили шесть российских бомбардировщиков над Черным морем

ВВС Великобритании заявили о перехвате шести российских бомбардировщиков Су-24 над Черным морем возле границ НАТО

Инцидент произошел в понедельник, на перехват вылетели дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon. Бомбардировщики улетели в сторону Крыма , передает «Интерфакс»

Как правило, перехваты над Черным морем чаще совершает российская авиация — в связи с повышенным вниманием самолетов — разведчиков НАТО к российским границам в этом регионе. Однако в июле прошлого года британский истребитель Typhoon также пытался перехватить двароссийских стратегических бомбардировщика Ту-22 над Черным морем.