Украина может остаться без нового ракетного оружия

Почему украинская армия может остаться без нового ракетного оружия

Украина не покажет новый оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) на параде в честь Дня независимости, который пройдёт 24 августа. Об этом сообщают источники RT в Минобороны Верховной раде . На текущий момент промышленность страны не произвела ни одного опытного экземпляра разработки, и потому публике может быть продемонстрирован только муляж.

Новый украинский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) не примет участие в параде, посвящённом Дню независимости страны (24 августа), сообщают источники RT. По их словам, в настоящее время Киев может продемонстрировать только муляж оружия.

«Денег на полную разработку ОТРК не хватило, поэтому сейчас существует только эскиз — и ничего более. Насколько мне известно, даже полностью разработанной документации пока нет. Это комплекс будущего, который только хотят построить. Но, учитывая тотальную нехватку финансирования, отсутствие кадров, первый прототип мы увидим не ранее чем через пять лет», — пояснил собеседник RT из Минобороны Украины.

О появлении нового оперативно-тактического комплекса на параде в середине июля сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец . При этом он подчеркнул, что «для вывода на госиспытания и на серийное производство по отдельным образцам ещё придётся сильно попотеть».

«На военном параде в честь Дня независимости Украины мы впервые увидим практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные. Планируется, что по Крещатику пройдут оперативно-тактический комплекс «Сапсан», высокоточная система залпового огня «Ольха», автоматизированная РСЗО «Верба», новая самоходная 155-мм гаубица «Богдана» и ряд других новинок», — рассказал Згурец.

«Нет такого ОТРК. Просто не существует. Ни в железе, ни в рабочей документации. И даже производство под него не подготовлено. ОТРК «Гром», который ни разу не «Сапсан», делается не для ВСУ и не за деньги Минобороны, тоже не существует, даже в опытном экземпляре», — написал тогда Василенко.

Кроме того, работник «Южмаша» обратил внимание на то, что украинские СМИ постоянно путают предполагаемые тактико-технические характеристики ОТРК и не отличают друг от друга проекты «Гром» и «Сапсан».

Источник RT в «Южмаше» также полагает, что о реализации проекта ОТРК «говорить ещё рано». В то же время он отметил, что на предприятии надеются на финансовую помощь руководства Украины.

«Парад на День независимости, участие в котором якобы примет новейшее вооружение, может рассмешить специалистов. Как можно вывезти на парад комплекс, для создания которого нет проектной документации? Это вызовет недоумение и смех у всех военных экспертов», — подчеркнул источник RT в партии «Батькивщина».

По мнению собеседника RT из партии «Самопомощь», власти Украины стремятся показать мощь оборонно-промышленного комплекса, но в итоге рискуют добиться обратной реакции.

«Мы же знаем, что часть техники вообще нецелесообразно использовать в военных действиях, часть — это старая техника, а часть — это возможные муляжи. Такого нельзя допускать. Украинцы увидят военную мощь армии, которая укомплектована муляжами», — констатировал депутат Верховной рады.

Работа на экспорт

Работы над новым оперативно-тактическим комплексом стартовали в стенах КБ «Южное» в 1997 году. Многофункциональный ОТРК получил обозначение «Сапсан». «Гром» — это его экспортный вариант. В 2009 году днепропетровские инженеры разработали эскиз оперативно-тактического комплекса, но в 2013 году проект был приостановлен из-за недовольства Минобороны.

В июне 2013 года глава военного ведомства Украины Павел Лебедев обвинил КБ «Южное» в неэффективности. Как пояснил министр обороны, за несколько лет работы специалисты не представили по «Сапсану» конструкторской документации и не собрали опытный образец.

Несмотря на неудачу, днепропетровское предприятие совместно с Павлоградским химическим заводом сосредоточило усилия на создании «Грома» для последующей продажи за рубеж. В начале 2015 года разработчики договорились с Саудовской Аравией о том, что королевство профинансирует первоначальный этап создания ОТРК.

Как пишут украинские СМИ, Эр-Рияд вложил в проект около $40 млн, но в 2017 году вышел из сделки, и новым инвестором стало Минобороны страны. В январе 2018 года в интервью изданию «Апостроф» Сергей Згурец сообщил, что в реализации проекта ОТРК участвует некий «инозаказчик» с Ближнего Востока, а не украинское государство.

Эксперт подчеркнул, что ОТРК для ВСУ будет создан на основе экспортного «Грома». Ссылаясь на военных, Згурец заявил, что поставка комплексов за рубеж позволит снизить расходы на разработку версии для ракетно-артиллерийских подразделений Украины.

Громогласные заявления

2 января 2018 года Национальный промышленный портал Украины (НППУ) распространил видеозапись испытания двигателей ракет для «Грома-2». В первой половине 2017 года была проверена надёжность шасси ОТРК. Ходовую часть комплекса разработало КБ по машиностроению имени А. А. Морозова ( Харьков ).

По информации НППУ, «Гром-2» предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальности от 50 до 280 км (по другим данным, до 450—500 км). На вооружении ОТРК будут находиться крылатые и баллистические ракеты с преимущественно осколочно-фугасными боевыми частями.

Примерная масса баллистической одноступенчатой ракеты составит 480 кг. Её боевая часть будет выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Ракеты «Грома» планируется оснастить инерциальной системой управления, а также радиолокационной и оптико-электронной аппаратурой.

21 июня экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что «Гром-2» и другие перспективные ударные платформы смогут поражать цели на европейской части России , включая Москву Санкт-Петербург . Романенко полагает, что украинские ракеты меньшей и средней дальности позволят «сдержать» Россию.

В беседе с RT военный обозреватель Владислав Шурыгин обратил внимание на то, что даже на Украине признают факт огромных проблем в разработке перспективного оружия. По его словам, мощности украинских предприятий рассчитаны лишь на модернизацию образцов предыдущего поколения.