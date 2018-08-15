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В Грузии испытали Javelin
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ВС Грузии впервые провели испытания Javelin 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Грузия впервые испытала переносной противотанковый ракетный комплекс США Javelin на полигоне Вазиани недалеко от Тбилиси. Соединенные Штаты приступили к поставкам вооружения, 410 ракет и 72 пусковых установок, в январе 2018 года. Об этом сообщила газета «Взгляд».
Испытания Javelin прошли в рамках крупномасштабных учений НАТО, которые завершились 15 августа, и его партнеров. В них задействовали более трех тысяч военнослужащих из 13 государств: Грузии, Великобритании, Германии, Франции, Эстонии, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана, Армении и США
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