В Грузии испытали Javelin

Грузия впервые испытала переносной противотанковый ракетный комплекс США Javelin на полигоне Вазиани недалеко от Тбилиси. Соединенные Штаты приступили к поставкам вооружения, 410 ракет и 72 пусковых установок, в январе 2018 года. Об этом сообщила газета «Взгляд».
Испытания Javelin прошли в рамках крупномасштабных учений НАТО, которые завершились 15 августа, и его партнеров. В них задействовали более трех тысяч военнослужащих из 13 государств: Грузии, Великобритании, Германии, Франции, Эстонии, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана, Армении и США