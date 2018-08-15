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Российский экраноплан пугает Запад
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«Каспийский монстр» превращается в «Спасателя»: Россия собирается расправить свои крылья в Арктике 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Сергей Мамонтов
Русские питают особые чувства к экранопланам: разработанный ими в середине прошлого века крупногабаритный экраноплан проводил многократные летные испытания в районе Каспийского моря; тогда он вызвал сенсацию в странах Запада, а страны НАТО даже прозвали его «Каспийским монстром». Однако вслед за развалом Советского Союза и окончанием холодной войны нужда в ракетных платформах для запуска сверхзвуковых противокорабельных ракет отпала, да и к тому же Россия была не в состоянии обслуживать все эти огромные устройства, поэтому множество экранопланов встали на якорь и начали медленно покрываться ржавчиной.

Таинственный летательный аппарат, поднятый «рукой Бога»

Вероятно, многие читатели пришли на этом моменте в замешательство, что это вообще за «экраноплан»? В таком случае, нам было бы неплохо заполнить этот информационный пробел.
В термине «экраноплан» под словом «экран» подразумевается экранный эффект, то есть эффект увеличения аэродинамических свойств и значительный рост подъемной силы самолета при уменьшении сопротивления крыльев самолета в процессе взлета, посадки и полета на низкой высоте. Во время этого процесса летательный аппарат выглядит так, как будто его мягко приподнимает какая-то неведомая сила — по этой причине, экранный эффект также шутливо называют «рукой Бога».
Экранопланы обычно способны летать на расстоянии нескольких метров от земли или водной поверхности, по своей скорости приближаясь к самолетам. По грузоподъемности же они равны военным судам, а себестоимость перевозок у экранопланов намного меньше, чем у самолетов. Стало быть, ныне разрабатываемый российской стороной экраноплан нового типа «Спасатель» обладает еще более поразительными свойствами?
«Спасатель» будет спроектирован на основе классического советского экраноплана «Лунь». Он будет иметь длину 93 метра и размах крыла в 71 метр. Экраноплан будет оборудован колесным шасси и будет иметь возможность совершать взлет и посадку на ледяной поверхности. Наряду с этим, воздушное судно будет располагать особой воздушной подушкой, благодаря чему сможет скользить по поверхности моря и по промерзшему грунту. Летательный аппарат сможет оказывать содействие Северному и Тихоокеанскому флотам в формировании спасательных подразделений, которые будут заниматься поставкой продовольствия воинским частям, находящимся в отдаленных труднодоступных районах. Из-за своей исключительной пригодности использования в полярных районах, экраноплан «Спасатель» также прозвали «Арктическим чудищем».
Помимо всего прочего, «Спасатель» будет использовать стелс-технологии и технологии искусственного интеллекта, в нем будет размещена сверхпроводящая электрическая двигательная установка, способная поглощать шумы и заглушать радиоволны, инфракрасные волны, свет, звук, электромагнитные волны и прочие физические сигналы. Наряду с этим, он будет оснащен передовыми системами вооружения, которые в значительной степени повысят его стелс-характеристики, маневренность и способность проникновения к цели (преодоления системы противовоздушной обороны).
Российская армия на высшем уровне заявляла, что проходимость экраноплана будет превышать проходимость обычного корабля на воздушной подушке и что он идеально подходит для выполнения задач транспортировки и перевозки товаров через море. Его скорость значительно превысит скорость обычного военного корабля. При полете над морем экраноплан становится невозможно обнаружить с помощью радаров, при этом он становится недосягаем для таких видов вооружения, как наземные и подводные мины и торпеды. В настоящее время Россия уже включила в государственную программу вооружения работу по разработке и производству 600-тонного экраноплана нового типа.

Возможно, он станет «большим смертельным оружием», благодаря которому Россия подчинит себе Арктику

Несмотря на то, что по заявлениям России экраноплан «Спасатель» будет в основном применяться лишь для спасательных операций и оказания помощи в водах северного полюса, среди деловых кругов все же распространено мнение, что данная модель экраноплана сыграет важную роль в покорении Россией арктического региона.
Во-первых, из-за неблагоприятных климатических условий в арктических районах, в случае попадания кораблем в опасное положение обычные самолеты и корабли с трудом смогли бы добраться до места происшествия. «Спасатель» же легко способен выполнить быструю спасательную операцию в районе Северного ледовитого океана. В огромном корпусе «Спасателя» будут не только места для пассажиров — в него также будут установлены операционная комната и больничная койка, благодаря чему он будет выполнять функцию подвижного полярного госпиталя. Мобильный госпиталь также обладает существенной ценностью в повышении боеспособности и сохранении целости боевых частей.
Во-вторых, согласно требованиям военно-морских сил РФ, новая модель экраноплана будет иметь дальность полета в несколько тысяч километров; он сможет переносить не менее пятисот солдат в полном комплекте вооружения при максимальной скорости в 550 км/ч. Специалист по российской армии Александр Мозговой заявил, что возращение экранопланов в боевой строй вооруженных сил РФ — очень значимое событие, поскольку их экономичность и приспособляемость к арктическим условиям поможет в значительной степени уменьшить транспортные издержки Воздушно-комических сил России в регионе.
Центральное конструкторское бюро имени Р. Е. Алексеева, в котором был произведен на свет «Каспийский монстр», будет также отвечать за разработку и производство «Спасателя». По предварительным расчетам, прототип «Спасателя» будет готов к 2020 году, а в период с 2020 по 2023 он будет подвергаться разнообразным проверкам и летным испытаниям. По предварительным данным, к 2025 году «Спасатель» войдет в эксплуатацию вооруженных сил РФ, что поспособствует продвижению российского доминирования в Арктике.
Таким образом, пусть даже у россиян в карманах совершенно пусто, они все равно затянут потуже пояса и в первую очередь решат вопрос вооружения, с целью получить еще одно преимущество (помимо географического) в новом раунде арктического противостояния.
CAN News, Китай
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