У России уже готов ответ на программу «звездных войн» из «пыльного шкафа» США

Андрей Манойло. Заявление представителя Госдепа США по российским спутникам не является удивительным и соответствует общей внешнеполитической линии Вашингтона — считает доктор политических наук, профессор МГУ

США отказались от компромисса по космосу

Напомним, что помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, контролю и соблюдению прав человека Илем Поблет на конференции ООН по разоружению обвинила Россию в действиях, направленных на создание космического оружия.

Здесь имеется в виду создание Россией боевого лазерного комплекса «Пересвет» наземного базирования и спутника-наблюдателя за крылатыми и баллистическими ракетами. При этом, это случилось после того, как Соединенные Штаты отказались от предложения России подписать специальный договор, ограничивающий практическое использование космоса в военных целях.

Отметим, что на сегодняшний день существует только базовый многосторонний договор о космосе от 1967 года, согласно которому запрещается размещение оружия массового поражения на орбите Земли, Луне и других космических телах.

При этом, данная нормативная база оставляет возможность для размещения в космическом пространстве конвенционального вооружения, чем и пытаются воспользоваться США — достаточно посмотреть на все их стратегические космические программы.

Американцы давно хотят получить военное преимущество в космосе

Наиболее ярким примером здесь является программа «Звездных войн» начала восьмидесятых годов, которая хоть и не была реализована на практике, но была одним из главных аргументов Вашингтона в период апогея Холодной войны.

Впрочем, можно вспомнить и программу Space Shuttle, которая пусть и носила гражданский характер, но имела под собой четкие функции двойного назначения. Достаточно сказать, что во время одного из первых полетов данной системы челнок демонстративно пролетел на высоте в 100 км в небе над Москвой , что было показательней любых политических заявлений.

«Первой причиной такой политики США является то обстоятельство, что любая милитаризация космоса нарушает стратегический баланс, который с большим трудом сумел сложиться в мире в последние несколько десятилетий», — констатирует Манойло.

Как замечает эксперт, американцы сегодня видят, что в условиях современного геополитического противостояния с Россией, космос является именно тем стратегическим направлением, которое можно занять, чтобы получить там решающее преимущество. Ведь нет смысла отвечать на преимущества оппонента — гораздо проще создать собственные более серьезные и эффективные козыри.

Американцы не прочь начать новую гонку вооружений

«В США есть много свободных денег, которые они могли бы спокойно вложить в развитие военно-космического сектора. Что касается России, то наши финансовые ресурсы по этому направлению ограничены. Поэтому в плане перспектив оперативного размещения группировки военных спутников у США действительно есть материальное преимущество», — резюмирует Манойло.

В качестве второй причины Андрей Викторович приводит то обстоятельство, что подобную политику Вашингтона можно рассматривать в качестве предложения Москве начать гонку вооружений в космосе по примеру известных событий восьмидесятых годов.

«Гонка вооружений в космосе может негативно сказаться на любой экономике мира — например, именно американская программа «Звездных войн» подорвала колоссальную экономику СССР и привела к распаду этой сверхдержавы», — заключает Манойло.

У России в настоящий момент существуют проблемы с федеральным бюджетом, поэтому усиление глобальной напряженности путем перевода противостояния в космос может стать непосильным бременем для нашей страны. Именно так думают Соединенные Штаты, и для этого и делают некоторые попытки поставить вопрос об использовании в военных целях космического пространства.

Любое оружие в космосе дестабилизирует систему глобальной безопасности

«В качестве третьей причины таких настроений в США можно назвать то обстоятельство, что американский оборонный комплекс сейчас ждет новых заказов, и в этом контексте страшилка в виде России им чрезвычайно выгодна», — констатирует Манойло.

И здесь нужно обратить внимание на то обстоятельство, что лоббирование военных расходов в США всегда начинается с подобных заявлений разных американских чиновников среднего звена вроде помощника госсекретаря Поблет.

«Не просто ведь так президент США Дональд Трамп недавно говорил о том, что Американская армия будет полностью перевооружена и получит новые танки и другие системы вооружения. Это колоссальные деньги и прямые государственные инвестиции, причем данная история с космосом находится в русле всей этой тенденции американской внутренней политики», — резюмирует Манойло.

Четвертой причиной является то обстоятельство, что нормативная база международного права позволяет разместить в космосе стандартные системы вооружения, пусть это будет не оружие массового поражения, а какие-то стандартные ударные средства.

«И это позволяет совершать различные манипуляции — например, крылатая ракета с ядерной боеголовкой ничем не отличается от такого же военного средства со стандартным вооружением, поэтому в случае нахождения подобных систем в космосе, никто не сможет поручиться в том, что они не нанесут ядерный удар. Таким образом, подобные игры чрезвычайно опасны», — заключает Манойло.

Здесь не надо забывать про то обстоятельство, что современное международное право является системой, которая способствует тому, чтобы не было прямого военного столкновения ядерных сверхдержав. При этом, в случае если такое столкновение произойдет вся эта система норм и правил моментально перестанет работать. Именно поэтому так важен вопрос стратегической стабильности.