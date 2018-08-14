Многовинтовой вертолет создают в России

Внешний облик многовинтового вертолета с гибридной силовой установкой разработают в России до конца 2018 года, сообщил источник в авиастроительной отрасли.

В СССР были созданы несколько опытных образцов многовинтовых вертолетов, не получивших признания из-за сложности конструкции, при этом преимуществом такой схемы была возможность увеличить грузоподъемность и скорость машины, передает РИА «Новости»

Гибридная силовая установка является симбиозом традиционного и электродвигателя. Это решение позволит снизить взлетную массу, повысить эффективность работы систем вертолета, а также увеличить длительность и дальность полета.