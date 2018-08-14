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Многовинтовой вертолет создают в России
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Многовинтовой вертолет создают в России 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Внешний облик многовинтового вертолета с гибридной силовой установкой разработают в России до конца 2018 года, сообщил источник в авиастроительной отрасли.
В СССР были созданы несколько опытных образцов многовинтовых вертолетов, не получивших признания из-за сложности конструкции, при этом преимуществом такой схемы была возможность увеличить грузоподъемность и скорость машины, передает РИА «Новости».
Гибридная силовая установка является симбиозом традиционного и электродвигателя. Это решение позволит снизить взлетную массу, повысить эффективность работы систем вертолета, а также увеличить длительность и дальность полета.
Напомним, в июле 2017 года газета ВЗГЛЯД писала, что самые мощные российские конвертопланы планируется оснащать гибридными силовыми установками, позволяющими достичь скорости до 500 км в час.
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