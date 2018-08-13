В Китае сообщили об охоте США на российское супероружие

В Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия

США могут украсть разработки в области гиперзвукового вооружения у России , пишет Fenghuang.

Заявление Путина о наличии у России гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» «напугало многих», передает «ИноТВ». После этого многие западные СМИ стали рассуждать о опасности нового оружия России, а глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что у США нет никаких шансов справиться с российским и китайским гиперзвуковым оружием.

Автор статьи считает, что Хайтен лукавит. По его мнению, США «определенно ведут» разработку гиперзвукового оружия, однако не рассказывают об этом широким массам.

Вместе с тем, в статье говорится, что для американских военных возможность «позаимствовать» наработки по гиперзвуковому оружию у российских разработчиков гораздо более заманчива.

«Шпионы существуют не только в играх или фильмах про Бонда, они оказывают влияние на события реальности, пользуясь моментом и разрушая крепость изнутри. В Китае есть старинная пословица: «Не выставляй богатство напоказ» — стране нужен «козырь в рукаве», чтобы вытащить его в решающий момент», — сообщает издание.

По мнению автора, Путин выложил сразу пять козырей — кроме «Кинжала», это крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой, ядерные торпеды, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и глубоководные беспилотники.