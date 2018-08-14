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Военный политолог: на деле «новый» украинский боевой танк — это комикс
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Военный политолог: на деле «новый» украинский боевой танк — это комикс 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей высмеяли кадры испытаний украинского танка, опубликованные президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее украинский лидер объявил о начале испытаний основного боевого танка Т-72АМТ, разработанного Киевским бронетанковым заводом.
"Это основной боевой танк Т-72АМТ. Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах", — написал украинский лидер в Facebook.
Некоторые пользователи Twitter припомнили провал украинских танкистов, занявших последнее место на танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge в апреле.
"Ваши на танковом биатлоне уже показали, что «Оплот», как и все остальное оружие украинского производства, это обычный мусор", — написал @KrasnyiKomissar.
"Да все уже видели, на что они способны, на соревнованиях НАТО", — присоединились в комментариях.
"Чем стреляет? Тушенкой или кастрюлями?", — пошутили пользователи во «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей также указали на то, что украинские танки на самом деле являются модернизацией советских.
"Свое что-нибудь есть? Все советские разработки восхваляет", — написал @kirsamov.
"Цифра 72 в названии танка означает 1972 год разработки. В те времена воевали еще с конницей, а пехота была вооружена мечами и луками. Только Порошенко об этом не рассказывайте", — добавил @uralpage.
Эксперты ранее неоднократно ловили Киев на попытках выдать старые советские разработки за новое украинское оружие.
В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что возможности для создания суперсовременных танков у Украины нет.
"Чтобы создать хороший танк, нужны деньги, хорошие технологии и очень сильные конструкторские бюро. Кроме того, еще нужно провести испытания, а еще лучше — опробовать его в боевых условиях. Все тактико-технические характеристики танка: дальность стрельбы, прочность брони, скорость, маневренность — все это играет роль в бою. Что же касается Украины, то чаще всего они создают не танк, а что-то типа «панциря». Он действительно ездит, стреляет. Но говорить о его умении противодействовать каким-то угрозам, о живучести, способности преодолевать препятствия, не приходится. Все танки, которые сейчас создаются на Украине, не обладают этими свойствами. Возможности для создания суперсовременных танков у них нет", — сказал Александр Перенджиев.
Однако, продолжил он, у Украины есть огромное желание заявить о своих разработках.
"Одно время они говорили, мол, у них идет производство ракет. Видимо, сейчас решили поднять имидж, заявив, что есть новые танки. Но из этого получается, в определенном смысле, комикс. Потому что производится что-то очень дешевое и очень неэффективное, а выдается за суперсовременное. Поэтому и ставят себя в смешное положение", — отметил военный политолог.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте» и Одноклассники.
Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!
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