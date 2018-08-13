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«Алмаз-Антей» вошел в ТОП производителей оружия в мире
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«Алмаз-Антей» вошел в десятку производителей оружия по версии Defense News 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский концерн "Алмаз-Антей" по итогам прошлого года впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв восьмое место в рейтинге американского специализированного еженедельника Defense News.
По данным экспертов издания, холдинг значительно упрочил свои позиции на мировом рынке вооружений и сохранил бесспорное лидерство среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса.
"Первое место среди российских компаний в рейтинге Defense News, в очередной раз занятое концерном, наглядно подтверждает огромное значение продукции нашего предприятия для обеспечения обороноспособности России. Усилия нашего многотысячного коллектива в первую очередь сосредоточены на выполнении гособоронзаказа, на создании перспективных систем и комплексов ПВО-ПРО для Вооруженных сил России", — приводятся в сообщении пресс-службы слова гендиректора концерна Яна Новикова.
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