«Алмаз-Антей» вошел в ТОП производителей оружия в мире

«Алмаз-Антей» вошел в десятку производителей оружия по версии Defense News

Российский концерн "Алмаз-Антей" по итогам прошлого года впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв восьмое место в рейтинге американского специализированного еженедельника Defense News.

По данным экспертов издания, холдинг значительно упрочил свои позиции на мировом рынке вооружений и сохранил бесспорное лидерство среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса.