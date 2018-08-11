Шойгу рассказал о росте продаж вооружения

Объём продаж российского вооружения растёт приблизительно на 11% в год последние три года. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Не знаю, какая тут заслуга Армейских игр и наших форумов, которые мы проводим, выставок, салонов, за последние три года каждый год прирост примерно 11% по продаже российского оружия. Это очень много», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее сообщалось, что Россия в 2017 году стала лидером по количеству современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения, поступивших в вооружённые силы.
В марте американский журнал The National Interest назвал пять стран, у которых к 2030 году будут самые сильные армии в мире, в их число вошла Россия.