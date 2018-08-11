Ещё
Шойгу рассказал о росте продаж вооружения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу рассказал о росте продаж российского вооружения 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Объём продаж российского вооружения растёт приблизительно на 11% в год последние три года. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Не знаю, какая тут заслуга Армейских игр и наших форумов, которые мы проводим, выставок, салонов, за последние три года каждый год прирост примерно 11% по продаже российского оружия. Это очень много», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее сообщалось, что Россия в 2017 году стала лидером по количеству современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения, поступивших в вооружённые силы.
В марте американский журнал The National Interest назвал пять стран, у которых к 2030 году будут самые сильные армии в мире, в их число вошла Россия.
RT на русском: последние новости
Турчинов рассказал о «новом мощном оружии» армии Украины Пентагон намерен разработать альтернативу GPS Как размещение истребителей Су-35С на Курилах повлияет на отношения между Россией и Японией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матвиенко вынесла вердикт Крымскому мосту152
Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы93
Озвучена неожиданная причина развода Петросяна38
Смерть перечеркнула планы Степаненко103
Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме418
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение