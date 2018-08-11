Почему в Сети высмеяли «новое мощное оружие» Украины

Александр Турчинов. Пользователи интернета скептически отнеслись к новой украинской САУ "Богдана", о которой с гордостью рассказал секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины

Он, в частности, отметил, что "новое мощное оружие", пока, кстати, только проходящее испытание, обладает такими качествами, как мобильность, точность, дальность и высокая скорость ведения огня.

Секретарь СНБО особо обратил внимание на натовский калибр 155 миллиметров.

"Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии", — подчеркнул он. Какая она нафиг секретная, если уже показали? Кстати, судя по фото, укры недалеко ушли от немецкого прототипа 1941 года… pic.twitter.com/5mC797rNp3— Orderly on the Planet (@VFn51wkPEOR3ezr) 10 августа 2018 г.

Однако восторг Александра Турчинова разделяют не все.

На счёт мобильности не соврал, проходимости 50х50, точность на таком шасси никакая, а в общем во всем мире давно отказались от размещения таких орудий на авто, переворачиваются часто…! Советская разработка 56 года…)— Марк Гондельштамп (@lazzo68) 10 августа 2018 г. В соцсетях уже отметили, что украинская разработка на самом деле недалеко ушла от немецкого прототипа 1941 года. Также пользователи считают, что при стрельбе из орудий столь крупного калибра на представленной колесной платформе может не только пострадать точность, но и даже перевернуться машина. Были и более нелицеприятные отзывы. Украинскую САУ, например, называли каракатицей, вызывающей смех.

Это что за каракатица?)))— Irzi (@Irzi41302011) 10 августа 2018 г. Также пользователи предположили, что подобно новым украинским минометам "Молот", взрывающимся при стрельбе, "Богдана" тоже может представлять опасность для ВСУ. "Если украинские минометы по три своих солдата убивает, то это гаубица взвод положит", — написал один из них. Кроме того, в комментариях приводится сравнение новой САУ с автомобильным "чудо-оружием" террористов, причем не в пользу первой.

Между тем ранее сообщалось, что новая украинская САУ сильно уступает российской "Коалиции", сербской NORA B-52 и французской CAESAR.