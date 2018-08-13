Лазерная «Армата»: новые российские танки попытались представить в США

"Российский танк T-14 "Армата" со смертельными лазерами и рельсотроном. Возможно ли это?", — такой материал вышел в The National Interest . При этом отмечается, что новейшая серия боевых машин на платформе "Армата", по всей видимости, будет находится на службе около трех десятков лет, после чего ее начнут заменять другие системы.

"Эти будущие боевые машины могут принципиально отличаться от серии "Армата" или другой бронетехники", — пишет издание.

В материале говорится, что речь может идти об оружии, действующем на новых физических принципах. The National Interest предполагает развитие нового поколения лазеров, СВЧ-пушек или рельсотронов. Также сообщается, что большую роль будут играть передовые беспилотные наземные системы.

Эксперты, правда, делают оговорку, что со времен Первой мировой войны основные принципы использования танкового вооружения мало изменилось. "100-летнее развитие не привело к появлению оружия, основанному на новых физических принципах", — отметил старший научный сотрудник Центра военно-морских исследований Майкл Кофман . Однако издание признает, что российские разработчики готовы использовать инновационные решения, такие, например, как беспилотная башня танка "Армата" или создание боевой машины поддержки танков "Терминатор".

"Вполне возможно, что у русских есть некоторые интересные концепции наземной войны будущего, над которыми они работают", — пишет The National Interest.

Между тем танк Т-14 "Армата" уже сейчас оценивается как успешная разработка. По мнению западных военных, он превосходит танки НАТО

"T-14 имеет ту же мощность, что и Leopard 2 или M1 Abrams, но он на 20 процентов легче. По сравнению с его западными аналогами эта новая машина чрезвычайно проворна", — считает командир танкового подразделения и офицер вооруженных сил Швейцарии капитан Стефан Бюлер.

В качестве преимуществ указывается также, что комбинация бронирования и активной защиты "Арматы" даже при низком весе танка обеспечивает лучшую выживаемость экипажа, чем у Abrams. Дополнительную живучесть российскому танку гарантирует также беспилотная башня Т-14.