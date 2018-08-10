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Российский «Тор» вписался в ПВО НАТО
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Российский «Тор» вписался в ПВО НАТО 

Lenta.ru 1 час назад
Россия предложит иностранным заказчикам новейший ЗРК (зенитный ракетный комплекс) «Тор-Э2», который допускает интеграцию в систему ПВО, созданную по стандартам НАТО, передает ТАСС сообщение «Рособоронэкспорта».
«Возможность интеграции ЗРК "Тор-Э2" в любую существующую систему ПВО заказчика, в том числе разработанную по стандартам НАТО, значительно повышает его экспортный потенциал. Для этого к батарее из четырех боевых машин комплекса может придаваться командный пункт, который осуществляет управление и координацию работы боевых машин "Тор" и взаимодействие с системой управления ПВО заказчика», — сказали в компании.
ЗРК «Тор-Э2» разработан и производится концерном «Алмаз — Антей». Комплекс способен поражать самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые, противорадиолокационные и другие управляемые ракеты, а также атакующие элементы высокоточного оружия, такие как планирующие и управляемые авиационные бомбы. Боекомплект одной машины составляет 16 ракет, что в два раза больше, чем у предыдущей модификации ЗРК типа «Тор».
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