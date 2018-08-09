Выпущенная истребителем НАТО ракета могла сбить самолет

Аэронавигационная служба Эстонии сообщила, что выпущенная 7 августа ракета «воздух-воздух» входящего в состав миссии НАТО истребителя ВВС Испании могла привести к авиакатастрофе. Как пишет Maaleht, об «ошибочном» запуске ракеты эстонская сторона узнала лишь спустя пару часов.

В настоящее время известно, что самолет, который мог попасть «под удар», следовал из Риги в Таллин . Сама же ракета, которую выпустил испанский истребитель Eurofighter, привела к пожару в Йыгеваском уезде неподалеку от местных деревень. В общей сложности она пролетела около 80 км.

Эстонские представители авиаслужб утверждают, что не располагали никакими данными по поводу произошедшего. Могла ли действительно ошибка испанской стороны привести к трагедии, неизвестно. Так или иначе, расследование по запуску ракеты продолжается.

Напомним, что по последним данным обнаружить следы ракеты еще не удалось.