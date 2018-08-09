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Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
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Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии 

Российская Газета 1 час назад
Японское агентство по закупкам, технологиям и логистике распространило пресс-релиз, в котором заявило о разработке рельсотрона.
Издание Defence Blog сообщает, что на видео впервые показали прототип японской электромагнитной пушки.
Подробной информации о рельсотроне нет. Отмечается лишь, что эта система может быть установлена на борту эсминцев следующего поколения — вероятно, речь идет о кораблях прокта 27DD.
Рельсотрон разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих. В перспективке электромагнитная пушка сможет стрелять на расстояние до 100 миль. Еще одним ее преимуществом станет низкая стоимость снарядов по сравнению с обычным оружием.
Как отмечает издание, рельсотрон также сокращает потребность кораблей в тяжелых боеприпасах, хранящихся на борту.
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