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Эстонские военные не находили испанской ракеты
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Эстонские военные опровергли сообщения об обнаружении испанской ракеты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Эстонские военные опровергли появившиеся в некоторых СМИ сообщения об обнаружении в природном заповеднике Эндла ракеты, случайно запущенной во вторник истребителем ВВС Испании, сообщил в среду пресс-секретарь эстонских Сил обороны капитан Айво Вахеметс.
Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии, траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные продолжают поиски ракеты. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.
"Мы продолжаем поиски, и одной из зон поисков, действительно, является природный заповедник Эндла. В то же время я не могу подтвердить утверждения, что ракета найдена", — сказал Вахеметс изданию Postimees.
Ранее он сообщил, что военные в среду продолжают поиски ракеты с помощью трех вертолетов класса Robinson ВВС Эстонии. По словам Вахеметса, сообщения о возможном местонахождении ракеты поступают постоянно. "ВВС анализируют и проверяет их. Четыре наземных патруля также проверяют поступающие сообщения", -добавил он.
AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Ракета содержит 5-10 килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 километров. Кроме США, ракета состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.
У ракеты предусмотрен режим самоликвидации, который включается в случае ошибочного запуска. Длина ракеты типа AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров.
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