Эстонские военные не находили испанской ракеты

Эстонские военные опровергли сообщения об обнаружении испанской ракеты

Эстонские военные опровергли появившиеся в некоторых СМИ сообщения об обнаружении в природном заповеднике Эндла ракеты, случайно запущенной во вторник истребителем ВВС Испании , сообщил в среду пресс-секретарь эстонских Сил обороны капитан Айво Вахеметс.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии , траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные продолжают поиски ракеты. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО

"Мы продолжаем поиски, и одной из зон поисков, действительно, является природный заповедник Эндла. В то же время я не могу подтвердить утверждения, что ракета найдена", — сказал Вахеметс изданию Postimees.

Ранее он сообщил, что военные в среду продолжают поиски ракеты с помощью трех вертолетов класса Robinson ВВС Эстонии. По словам Вахеметса, сообщения о возможном местонахождении ракеты поступают постоянно. "ВВС анализируют и проверяет их. Четыре наземных патруля также проверяют поступающие сообщения", -добавил он.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Ракета содержит 5-10 килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 километров. Кроме США , ракета состоит на вооружении ВВС Великобритании Германии и ряда других стран-членов НАТО.

У ракеты предусмотрен режим самоликвидации, который включается в случае ошибочного запуска. Длина ракеты типа AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров.