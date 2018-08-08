Российские подлодки заинтересовали Филиппины

Российские подлодки заинтересовали ВМС Филиппин

Филиппинские Военно-морские силы и ВМФ России обсуждают условия соглашения о поставках дизельных электрических подводных лодок проекта 636 "Варшавянка".

Как пишет агентство Jane's, уже готовится меморандум. Филиппины рассматривают Россию как "возможного поставщика" подводных лодок.

Представители Военно-морского флота Филиппин уже побывали на российских верфях, они имеют возможность наблюдать за строительством подводных лодок. Как пишет издание, филиппинскому флоту необходимы как минимум две субмарины. Не исключено, что выбор остановят на российских субмаринах.