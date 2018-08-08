Подумал, что началась война

Во вторник в 15.44 в тренировочной зоне Военно-воздушных сил Эстонии в районе Отепя произошло ЧП — испанский истребитель «Еурофайтер» по ошибке произвел запуск боевой ракеты класса «воздух-воздух». Точная траектория движения ракеты, ее местоположение и статус выясняются.

У ракеты есть режим самоуничтожения, который должен сработать в воздухе в случае ошибочного запуска, но не исключено, что ракета приземлилась на землю. Длина ракеты «АМРААМ» составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров, ракета заполнена взрывчатым веществом. Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от Тарту в сторону севера. Силы обороны начали поисковую операцию, в которой используются также вертолеты.

Аэронавигационную службу Эстонии уведомили о выпущенной испанским истребителем боевой ракете только спустя пару часов. По словам командующего Военно-воздушными силами Рииво Валге, радиус полета ракеты может составлять 100 километров. На вопрос, о том, что будет, если она приземлилась на чью-нибудь крышу, Валге сказал, что в таком случае об этом надо сообщить, а на тему предоставления возможных компенсаций предпочел не спекулировать.

Расследование обстоятельств ошибочного запуска ракеты ведут эстонские ведут эстонские Военно-воздушные силы, Испания и НАТО. «Если имела место техническая неисправность, нет смысла говорить о чем-то наказании. Сейчас приоритет — безопасность населения», — сказал Валге.

Премьер-министр Юри Ратас, говоря о выпущенной по ошибке ракете, сказал, что самым плохим сценарием было бы то, если бы инцидент привел к человеческим жертвам. Ратас отметил, что при обеспечении безопасности Эстонии миссия противовоздушной обороны (ПВО) очень важна и необходима, но также добавил, что всегда нужно следить за безопасностью гражданских лиц. Он подчеркнул, что хотя вчерашний инцидент, к счастью, обошелся без человеческих жертв, несмотря на это, событие чрезвычайно достойно сожаления.

Выпущенная испанским истребителем ракета привела к серьезной неразберихе. В редакцию Delfi обратились несколько человек, которые рассказали о том, как слышали взрыв. Некоторые утверждают, что слышали его раньше, чем он произошел по данным Сил обороны.

По словам проживающего в районе Раунакюла в Тарту Тоомаса, он слышал взрыв после трех часов. «Чуть позже был какой-то сильный хлопок. Я посмотрел, что, может, что-то взлетело в воздух. Он был довольно сильный. Можно было даже почувствовать ударную волну», — сказал мужчина.

«Мы были на улице и что-то взорвалось. Мы с женой посмотрели друг на друга и подумали, что началась война, — рассказывает другой читатель. Это было не близко, но удар был увесистый. Это не могло быть совпадением. Это точно связано с этим инцидентом».

Еще одни читатель также утверждает, что слышал взрыв существенно раньше: «Взрыв был слышен на час или даже два раньше (того времени, которое называют Силы обороны, где-то около 12:30. — прим. ред.), так что непонятно, правильно ли указано время».

Проживающий в тартуском районе Карлова читатель сказал, что услышал хлопок примерно в без пятнадцати четыре. «Я посмотрел, в 15:42 позвонил друг, чтобы я вышел и встретился с ним. Я минут 5 постоял на улице и мы услышали хлопок».

Житель деревни Хийекюла под Тарту сказал, что звук, который они услышали с коллегой, был сильным и доносился издалека: «Мы еще подумали с ним, что что-то взрывают или началась война».

Донеслись звуки и до Йыгевамаа. Житель деревни Муллавере написал, что шум истребителей со стороны Тарту слышался уже с самого утра. «Данный хлопок, который отличался от самолетного шума, произошел (одновременно с шумом самолетов) примерно за 2-3 минуты до 15:45 (после хлопка я сразу зашел в дом и открыл компьютер, в истории зафиксировано время) и был не очень сильным», — сообщил он.

В Вильянди гул самолетов и хлопки были слышны еще за день это этого: «6 августа мы работали в 30 км от Вильянди близ Мустла и услышали сильный взрыв над Выртсъярв. До и после этого истребители постоянно летали туда-сюда. Я подумал, что началась война. 7 августа мы работали там же. Истребители тоже летали, но хлопков не было».

Пресс-секретарь Лыунаского центра спасения сказал Delfi, что в промежутке с 12:30 до 13:30 ни одного взрыва ими зарегистрировано не было и признал, что выпущенная ракета привела к серьезной неразберихе.

Пресс-секретарь Сил обороны Айво Вахеметс неразбериху с временами прокомментировать не смог.