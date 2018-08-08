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Россия получит «самолет звездных войн»
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Россия получит «самолет звездных войн» 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
В 2019 году российские военные получат модернизированный Ил-22М11, который из-за обилия современного оборудования летчики прозвали «самолетом звездных войн», сообщают «Известия».
После завершения всех работ машина станет многофункциональным летающим командным пунктом, позволяющим в режиме реального времени управлять наземными, воздушными и космическими группировками войск.
Каждый Ил-22М11 получит обновленную электронную начинку и узел ретрансляции, интегрированный с наземными и воздушными автоматизированными системами управления. Модернизация не затронет планер Ил-22М11, ресурс которого в очередной раз будет продлен.
Первым будет модернизирован Ил-22М11 с бортовым номером RF-9441, свой первый полет совершивший в 1982 году. Всего модернизации подвергнутся пять машин. Работы планируется провести до 2021 года. Общая сумма затрат превысит 1,6 миллиарда рублей.
В настоящее время только Россия и США располагают «самолетами судного дня». Самыми известными из таких американских машин считаются Boeing E-4В, созданные на базе авиалайнеров Boeing 747.
В июле главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что модернизированные самолеты радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП («постановщик помех и попутной разведки») с новой системой «Порубщик» способны подавлять спутниковые данные противника, необходимые для «точности определения положения по высоте объекта».
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