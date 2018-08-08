Россия получит «самолет звездных войн»

В 2019 году российские военные получат модернизированный Ил-22М11, который из-за обилия современного оборудования летчики прозвали «самолетом звездных войн», сообщают «Известия»

После завершения всех работ машина станет многофункциональным летающим командным пунктом, позволяющим в режиме реального времени управлять наземными, воздушными и космическими группировками войск.

Каждый Ил-22М11 получит обновленную электронную начинку и узел ретрансляции, интегрированный с наземными и воздушными автоматизированными системами управления. Модернизация не затронет планер Ил-22М11, ресурс которого в очередной раз будет продлен.

Первым будет модернизирован Ил-22М11 с бортовым номером RF-9441, свой первый полет совершивший в 1982 году. Всего модернизации подвергнутся пять машин. Работы планируется провести до 2021 года. Общая сумма затрат превысит 1,6 миллиарда рублей.

В настоящее время только Россия США располагают «самолетами судного дня». Самыми известными из таких американских машин считаются Boeing E-4В, созданные на базе авиалайнеров Boeing 747.