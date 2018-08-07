На Урале раскрыли секреты легендарного Т-72

Т-72 был принят на вооружение 7 августа 1973 года, и по сей день остается самым мощным и широко распространенным танком.

Ленинграде. Разработку танка, который сочетал бы в себе огневую мощь и бронезащиту тяжелых машин и подвижность средних начали с конца 1950-х годов. В результате армия получила Т-64А, созданный на Харьковском заводе транспортного машиностроения, Т-72 — детище конструкторского бюро Уралвагонзавода , и Т-80 Кировского завода

На протяжении десятка лет испытывались все три машины — у каждой были свои преимущества и недостатки.

Так, у нижнетагильской машины оказались более надежны двигатель и ходовая (в отличие от изящной конструкции харьковского танка). Т-72 прекрасно показал себя на горных и степных трассах. А благодаря надежности и простоте зарекомендовал себя и на огневых испытаниях: наводчики уральских танков превосходили соперников по количеству подбитых мишеней и точности попадания (системы управления огнем Т-80Б и Т-64Б были сложнее).

"Советский Союз оказался единственной в мире страной, имеющей на вооружении три типа основных боевых машин. В конце 1980-х годов 38 процентов из их общего количества составляли танки Т-72, 34 процента — Т-80, 28 процентов — Т-64. Армия сделала свой выбор", — отмечают на УВЗ.

Иран и Ирак. Нижнетагильские машины поставлялись в Югославию, Чехословакию, Индию, Алжир . В Польше и Чехословакии собирали лицензионные танки. Позднее к ним присоединилась Югославия, а во второй половине 80-х-начале 90-х — Индия

В итоге 34 государства имели на вооружении наш Т-72.

Боевое крещение машина получила во время войны в Ливане в 1982 году. Тогда танк показал, что успешно может противостоять и американским М60А1, и израильским «Меркава» МК1, 105-миллиметровая пушка которых не смогла сокрушить уральскую броню при лобовом столкновении. Достойно прошел Т-72 испытание и восьмилетним ирано-иракским конфликтом: даже британские Chieftain, с их мощной броней и точной 120-миллиметровой нарезной пушкой, уступали ему в маневренности.

"Тагильские специалисты начали улучшать Т-72 сразу после его появления на свет в 1970 году. Тщательно отбирались самые удачные решения, как конструктивные, так и технологические. Правильность принятых решений проверяли на полигоне, испытательных маршах и в боях", — рассказывают в пресс-службе завода.

В 1993 году на свет появился первый серийный российский танк Т-90, разработанный на базе Т-72Б. По своим характеристикам он не уступает лучшим машинам мира, а по надежности и выносливости превосходит их.