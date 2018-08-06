Определись 12 полуфиналистов «Танкового биатлона»

На военном полигоне в подмосковном Алабино судейской комиссией определены 12 стран, команды которых продолжат выступление в полуфинальных эстафетах конкурса "Танковый биатлон".

В первых строчках рейтинга полуфиналистов — Россия с общим временем (сумма результатов трех экипажей) — 58 мин 49 с, далее следуют Китай — 1 час 04 мин 45 с, Беларусь — 1 час 05 мин 14 с, Казахстан — 1 час 08 мин 49 с, Азербайджан — 1 час 14 мин 32 с, Сербия — 1 час 15 мин 41 с, Монголия — 1 час 16 мин 03 с, Иран — 1 час 17 мин 16 с, Армения — 1 час 21 мин 48 с, Индия — 1 час 23 мин 50 с, Киргизия — 1 час 24 мин 15 с и Венесуэла — 1 час 24 мин 19 с.

Главный судья "Танкового биатлона" генерал-майор Роман Бинюков отметил, что большинство участников танкового биатлона в этом году демонстрируют хорошие навыки в стрельбе.

Особенно хорошо поражается мишень "Танк", по которой стрельба ведется инертным кумулятивным снарядом. В 9, 10 и 11 заездах девять из десяти команд блестяще справились с этой огневой задачей. При этом Россия, Иран, Сербия, Армения и Мьянма поразили все три мишени, которые поднимаются на различных дистанциях. В прежние годы на танковом биатлоне такое — поражение всех трех мишеней — случалось достаточно редко.

Если говорить о скорости прохождения трассы, то тут несомненными лидерами были российские танкисты.

Первое место занял танковый экипаж Восточного военного округа под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана, в составе наводчика-оператора ефрейтора Андрея Перевалова и механика-водителя младшего сержанта Алексея Терентьева с результатом 19 мин 25 с.

На втором месте также экипаж Восточного военного округа в составе командира танка старшего сержанта Саяна Самбуева, наводчика-оператора сержанта Владислава Реймера и механика-водителя сержанта Михаила Криводонова, покоривший трассу за 19 мин 37 с.

Третье призовое место у экипажа сержанта Виктора Шерстнева, в составе наводчика-оператора сержанта Андрея Бастрыгина и механика-водителя старшего сержанта Алексея Назаренкова с результатом 19 мин 47 с. Экипаж представляет Южный военный округ.

Среднее время прохождения дистанции у остальных команд-лидеров, за исключением танкистов Беларуси, Казахстана и Китая, в интервале 25 — 30 минут.

Во вторник, 7 августа, начинаются полуфинальные заезды. В них определятся четыре лучшие сборные на финальную эстафету, которая пройдет в день закрытия Игр — 11 августа.