Неудачная заправка F-35 в воздухе попала на видео

В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей при дозаправке в воздухе истребителя F-35 ВВС Великобритании над Атлантикой.

С первой попытки истребитель промахнулся мимо топливного шланга, выпущенного самолетом-заправщиком А330 Voyager. Пилот F-35 тотчас увел самолет в сторону, чтобы металлический конус-стабилизатор на конце шланга не повредил нежное стелс-покрытие его самолета. Со второй попытки стыковка удалась.

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II критически зависим от дозаправки в воздухе — с топливом во внутренних баках боевой радиус самолета не превышает 900 километров. При этом заправочная штанга стала головной болью конструкторов и пилотов F-35. Истребители продвинутых серий B и C сломали неимоверное количество наконечников во время заправок, пишет The Drive. С апреля 2014 по август 2017 года зарегистрировано 21 происшествие в воздухе, связанное с этой процедурой. А наконечник заправочной штанги F-35 — не просто железка, а сложный, управляемый электроникой механизм — во время стыковки он фиксирует шланг летающего танкера, предотвращая утечку топлива.