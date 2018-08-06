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Неудачная заправка F-35 в воздухе попала на видео
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Неудачная заправка F-35 в воздухе попала на видео 

Российская Газета 2 часа назад
В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей при дозаправке в воздухе истребителя F-35 ВВС Великобритании над Атлантикой.
С первой попытки истребитель промахнулся мимо топливного шланга, выпущенного самолетом-заправщиком А330 Voyager. Пилот F-35 тотчас увел самолет в сторону, чтобы металлический конус-стабилизатор на конце шланга не повредил нежное стелс-покрытие его самолета. Со второй попытки стыковка удалась.
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II критически зависим от дозаправки в воздухе — с топливом во внутренних баках боевой радиус самолета не превышает 900 километров. При этом заправочная штанга стала головной болью конструкторов и пилотов F-35. Истребители продвинутых серий B и C сломали неимоверное количество наконечников во время заправок, пишет The Drive. С апреля 2014 по август 2017 года зарегистрировано 21 происшествие в воздухе, связанное с этой процедурой. А наконечник заправочной штанги F-35 — не просто железка, а сложный, управляемый электроникой механизм — во время стыковки он фиксирует шланг летающего танкера, предотвращая утечку топлива.
Пилотам особенно не нравится расположение штанги — чтобы увидеть ее, летчику приходится наклоняться вперед. ВВС и ВМС США разработали и выполняют программу по решению проблемы. Пилоты истребителей прошли дополнительную подготовку, проверено оборудование самолетов-заправщиков, программное обеспечение F-35 доработано, чтобы облегчить работу летчика. Четвертый пункт программы — усиление конструкции наконечника, — находится в стадии реализации.
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