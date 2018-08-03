Боевой болид. Почему Т-72 — лучшая «игрушка» армии России

Российский танк Т-72 бьет новые рекорды. Во второй день проведения "Танкового биатлона", который проходит в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018), наш экипаж танка развил скорость более 70 км/ч. Это самая высокая скорость, которую пока удалось развить на этом конкурсе.

Вячеслав Халитов. Модификацию танка Т-72БЗ, который используется в "биатлоне", военные еще называют болидом. Но тут все зависит от профессионализма экипажа. "Если экипаж обучен, машина настроена, выполнены все мероприятия подготовки техники к стрельбе, вождению, экипаж четко знает материальную часть и умеет ее использовать — результат не заставит себя ждать", — говорил в интервью ТАСС заместитель генерального директора по спецтехнике корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех

Интерес иностранных экипажей, участвующих в "Танковом биатлоне", вызван не только самими соревнованиями, а еще и танком. Потому что они в течение месяца на практике осваивают эту технику. Лучшей рекламы и тест-драйва просто не существует. Приезжают на армейские состязания не рядовые сотрудники, а военные специалисты, которые сами ездят на танках и могут дать им адекватную оценку эффективности. Ни на одной международной выставке вооружений и техники или динамическом показе никто не сможет получить такую информацию о боевой машине.

"Обкатка" играми

Все участники, кроме сборной Китая Белоруссии , выступают на российских Т-72Б3. Китайские танкисты состязаются на своих танках Тип-96. Белорусы привезли свою модификацию танка, опять же Т-72, но уже модернизированного на предприятиях республики.

Производители танков (корпорация УВЗ — прим. ТАСС) подсчитали, что за пять лет проведения "Танковых биатлонов" было обкатано более 350 машин. В этом году подготовлено практически три танковых батальона — 88 машин.

"Практически каждому государству мы для соревнований предоставляем по четыре единицы: три основных, на которых выполняются заезды, и одна резервная", — заявил заместитель гендиректора УВЗ.

При этом подчеркивается, что в международных играх используются танки из строевых частей.

Специалисты корпорации проводят только текущее техническое обслуживание, устраняют неисправности, изношенные детали заменяют на новые, приводят орудия к нормальному бою и калибруют системы управления огнем.

"Такое обслуживание происходит не только по условиям эксплуатации в ходе "Танкового биатлона", но и по условиям эксплуатации в войсках. Это нормальная практика", — подчеркивает Халитов.

Выбор для игр именно Т-72Б3 продиктован несколькими причинами. Первая, по мнению специалистов, это то, что Т-72 является самым массовым серийно выпускаемым танком в мире, всего с 1973 года произведено около 30 тысяч машин различных модификаций. Танк состоит на вооружении более 30 стран.

"Танковый биатлон" расширяет экспортный потенциал российских машин. Ведь в состязаниях участвуют даже те страны, на вооружении которых нет Т-72. В течение месяца иностранные танкисты изучают машины при поддержке специалистов Минобороны РФ и корпорации УВЗ. И в этом тоже есть огромный плюс — военные и инженеры могут оценить, насколько быстро неподготовленный экипаж может освоить незнакомую технику, а страны-участницы получают обученные экипажи, готовые начать эксплуатацию российских танков в случае их приобретения. Так, только в этом году для подготовки танков и сопровождения экипажей привлечено более 50 специалистов из восьми предприятий корпорации.

Рекорд по скорости (более 70 км/ч), установленный нашими танкистами на играх, тоже отличная реклама Т-72. При этом, по мнению военного эксперта Сергея Суворова , если брать характеристики танка, утвержденные в техническом задании (ТЗ), то там 60 км/ч.

"Это было заложено, хотя по хорошей дороге машина может ехать несколько быстрее", — говорит он.

Нужна ли такая скорость танку?

"Бой — это штука такая, никогда не угадаешь, что и где произойдет, — говорит Суворов. — Скажем так, кусочек открытой местности, который простреливается противотанковыми комплексами, проскочить на большой скорости, то есть вероятность, что не попадут. Вот, к примеру, ребята носятся у нас на бронеавтомобиле "Тигр". И выживают в том числе за счет того, что они носятся за пределами российской базы в Сирии на скоростях от 100 км/ч и выше".

Новый болид

Т-72 имеет очень хороший модернизационный потенциал, и говорить о том, что этот танк достиг предела совершенствования, преждевременно. Сейчас в танкостроении применяют принцип модульного конструирования. Разработчики танка отмечают, что совершенствуются технологии, материалы, что позволяет поддерживать характеристики танка на требуемом уровне без серьезных конструктивных изменений, в соответствии с требованиями заказчиков.

9 мая на параде Победы в Москве были представлены новые танки. Эта версия Т-72 — Т-72М — уже поставляется в войска и должна стать самой массовой машиной в российских Сухопутных войсках. При этом танк не выпускается как новая машина, до уровня "М" модернизируются находящиеся в войсках танки Т-72Б3.

Как отмечают в корпорации УВЗ, основные отличия новой версии от Т-72Б3 — двигатель мощностью 1130 л.с., усиленная динамическая защита, наличие противокумулятивных решеток и обновленное бортовое оборудование. Также танк получил лазерную систему учета искривления ствола орудия после выстрела, что повышает точность поражения целей. Модернизированный танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа "Сосна", автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой и боеприпасами повышенной мощности.

Машина получила такую защиту, которая позволяет значительно повысить ее живучесть и эффективность применения как при ведении общевойскового боя, так и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия, например в населенных пунктах.

Новый Т-72 представлен в статической экспозиции конкурса "Танковый биатлон", который проходит в подмосковной Кубинке. Танк обозначен как "Т-72Б3 с дополнительной защитой".

Поскольку последние версии танков Т-72 имеют высокую эффективность, сейчас нет необходимости оснащать Вооруженные силы РФ большим количеством такой новой техники, как танк "Армата" или бронетранспортер "Бумеранг". Такое мнение высказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов , отвечающий в правительстве РФ за оборонно-промышленный комплекс.

M1 Abrams — основной боевой танк США , принятый на вооружение на несколько лет позже, чем Т-72, и претерпевший также целый ряд модернизаций. С 2014 года в стадии разработки находится очередная версия этого танка — XM1A3. AMX-56 Leclerc — французский танк, единственный на Западе, имеющий пушку с автоматом заряжания. Leopard 2А7+ является основным немецким боевым танком, это модернизация машины Leopard 2А6 NL.

Кандидат военных наук Сергей Суворов тоже не видит смысла перевооружать всю армию на "Арматы".