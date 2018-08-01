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Россия и Казахстан создадут сверхтяжелую ракету
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Россия и Казахстан запланировали создание сверхтяжелой ракеты 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос) заявили, что казахстанское космическое ведомство примет участие в разработке сверхтяжелой ракеты вместе с Россией. Сообщение Казкосмоса передает РИА "Новости".
Отмечается, что совместная работа над ракетой подразумевается в концепции сотрудничества на космодроме Байконур.
"Согласно утвержденной концепции дальнейшего сотрудничества… в качестве основных направлений перспективных совместных космических проектов Казахстана и России определены… создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", — говорится в сообщении Казкосмоса.
Также в Казахстане запланировали совместную работу с Россией над сверхлегкой ракетой для запусков малых спутников и развертывание на Байконуре производства комплектующих ракетной техники.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай задумались о создании сверхтяжелой ракеты-носителя.
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Комментарии24  Ещё 4 источника 
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