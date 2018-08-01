Россия и Казахстан создадут сверхтяжелую ракету

Россия и Казахстан запланировали создание сверхтяжелой ракеты

Отмечается, что совместная работа над ракетой подразумевается в концепции сотрудничества на космодроме Байконур

"Согласно утвержденной концепции дальнейшего сотрудничества… в качестве основных направлений перспективных совместных космических проектов Казахстана и России определены… создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", — говорится в сообщении Казкосмоса.

Также в Казахстане запланировали совместную работу с Россией над сверхлегкой ракетой для запусков малых спутников и развертывание на Байконуре производства комплектующих ракетной техники.