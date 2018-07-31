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Расхваленный Путиным танк может оказаться слишком дорогим для российской армии
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Расхваленный Путиным танк может оказаться слишком дорогим для российской армии 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
«Армата» намного дороже старого танка Т-72, говорит Юрий Борисов.
Из-за экономических трудностей Россия в этом году урезала свои военные расходы.
Новый российский танк Т-14 «Армата», который похвалил президент Владимир Путин, заявивший, что он «заметно превосходит зарубежные образцы», может оказаться слишком дорогим для армии России.
В понедельник информационное агентство «РИА Новости» привело слова заместителя премьер-министра Юрия Борисова, который отвечает за оборонную промышленность. Он сообщил, что «Армата» «довольно дорогая», и что нет никакой необходимости «наводнять ими армию», так как более старый танк Т-72 по-прежнему пользуется огромным спросом и намного эффективнее американских и европейских образцов. Первую модель Т-72 Советский Союз запустил в производство в 1970-х годах.
Российское Министерство обороны сократило планы закупок «Арматы», которая неудачно дебютировала в 2015 году, когда один танк сломался 9 мая на ежегодном Параде Победы на Красной площади. Путин заявил в марте, что он сидел в этом танке, который оснащен необитаемой башней с дистанционным управлением, а три члена его экипажа защищены отдельной бронированной капсулой.
Олег Сиенко, который в 2015 году возглавлял производящий «Армату» «Уралвагонзавод», заявил тогда, что военное ведомство до 2020 года получит 2 300 танков этой модели, о чем сообщило агентство ТАСС. Но в прошлом году Борисов сказал, что у Министерства обороны на тот момент был контракт только на 100 танков «Армата».
В мае Путин заявил на совещании военного командования, что Россия должна и дальше обеспечивать свои вооруженные силы новейшими образцами оружия и боевой техники, в том числе, танками «Армата». Но после 10 лет крупных вложений в модернизацию армии российский военный бюджет в этом году сократили до 2,77 триллиона рублей (в 2017 году он составлял 3,05 триллиона) из-за мер жесткой экономии и серьезных экономических трудностей, связанных с самым продолжительным спадом в этом столетии.
«Новый танк пока проходит этап испытаний, хотя текущая геополитическая ситуация требует быстрых ответов на угрозы со стороны НАТО, — сказал Игорь Коротченко, возглавляющий московский «Центр анализа мировой торговли оружием». — Закупкой модернизированного Т-72 эту проблему удастся решить».
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