Расхваленный Путиным танк может оказаться слишком дорогим для российской армии

«Армата» намного дороже старого танка Т-72, говорит Юрий Борисов

Из-за экономических трудностей Россия в этом году урезала свои военные расходы.

Новый российский танк Т-14 «Армата», который похвалил президент Владимир Путин , заявивший, что он «заметно превосходит зарубежные образцы», может оказаться слишком дорогим для армии России.

В понедельник информационное агентство «РИА Новости» привело слова заместителя премьер-министра Юрия Борисова, который отвечает за оборонную промышленность. Он сообщил, что «Армата» «довольно дорогая», и что нет никакой необходимости «наводнять ими армию», так как более старый танк Т-72 по-прежнему пользуется огромным спросом и намного эффективнее американских и европейских образцов. Первую модель Т-72 Советский Союз запустил в производство в 1970-х годах.

Российское Министерство обороны сократило планы закупок «Арматы», которая неудачно дебютировала в 2015 году, когда один танк сломался 9 мая на ежегодном Параде Победы на Красной площади. Путин заявил в марте, что он сидел в этом танке, который оснащен необитаемой башней с дистанционным управлением, а три члена его экипажа защищены отдельной бронированной капсулой.

Олег Сиенко , который в 2015 году возглавлял производящий «Армату» «Уралвагонзавод» , заявил тогда, что военное ведомство до 2020 года получит 2 300 танков этой модели, о чем сообщило агентство ТАСС . Но в прошлом году Борисов сказал, что у Министерства обороны на тот момент был контракт только на 100 танков «Армата».

В мае Путин заявил на совещании военного командования, что Россия должна и дальше обеспечивать свои вооруженные силы новейшими образцами оружия и боевой техники, в том числе, танками «Армата». Но после 10 лет крупных вложений в модернизацию армии российский военный бюджет в этом году сократили до 2,77 триллиона рублей (в 2017 году он составлял 3,05 триллиона) из-за мер жесткой экономии и серьезных экономических трудностей, связанных с самым продолжительным спадом в этом столетии.