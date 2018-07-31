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Украинец пытался провести боеприпасы в Крым
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Украинец пытался провести боеприпасы в Крым 

РИА Новости 31 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Гражданин Украины пытался провести в Крым боеприпасы в своем рюкзаке, сообщает во вторник утром пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России.
Мужчина следовал в Крым в пешем порядке через пункт пропуска "Джанкой". При себе у него выявили 11 патронов калибра 5,56 миллиметров к американскому карабину Weatherby, говорится в сообщении.
"Пограничники, применив технические средства пограничного контроля, выявили 11 единиц боеприпасов. Указанные предметы находились в рюкзаке среди личных вещей жителя города Мелитополя. При пересечении государственной границы мужчина о наличии боеприпасов не заявлял", — сообщает ФСБ.
Патроны были изъяты и направлены на экспертизу.
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