«Абрамс» против русских танков: информационные войны и боевая реальность

К концу ХХ века многие специалисты выражали мнение, что танк как боевое средство достиг «потолка» своего развития. А с появлением эффективного противотанкового оружия и высокоточных ракетных комплексов он в XXI веке будет бесполезным, однако данное мнение оказалось ошибочным.

Появившиеся в начале ХХ века на поле боя танки внесли изменения не только в оперативное военное искусство, но и в характер войн местного и мирового масштаба, пишет в своей статье для еженедельника «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков

Войны делят на поколения (warfare generations ), которые отличаются характером тактик и применением оружия. Современное танкостроение прошло все виды войн и поколений. Во время Первой мировой войны танки выглядели больше как экзотика, а в ходе

Второй мировой оказались незаменимым инструментом ломавшим любую эшелонированную оборону и заключавшим в котлы окружения целые армии.

В боевых конфликтах века нынешнего, танки в умелых руках военачальников не утратили своего военного значения. Американские эксперты и военные аналитики любят сравнивать военную технику, виды вооружений, тактику и оперативное искусство при ведении боевых действий различного масштаба — от локального до глобального. Поэтому фокус критики современного танкостроения сместился в область поиска облика «танка XXI века» — и все баталии идут на полях информации.

Поиски лидера

Первоначально эксперты пытались определиться с танком, который по их мнению будет основой для «танка XXI века», выбирая лучшие из существующих танков ХХ века.

Традиционно в список лидеров попадали M1А2 «Абрамс» ( США ), «Леопард-2» ( ФРГ ), «Леклерк» ( Франция ) и «Меркава» ( Израиль ). Естественно, для того чтобы показать их претендентами на абсолютное превосходство, надо было с кем-то сравнивать, поэтому не удивительно, что сравнивать стали с российскими танками Т-72, Т-80 и Т-90.