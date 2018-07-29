Путин дал обещание российским морякам

ВМФ России в 2018 году получит 26 новых кораблей

Президент России Владимир Путин на приеме по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) заявил, что в 2018 году ВМФ получит 26 новых кораблей.

«В этом году на флот уже поступило четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения. Всего же за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом ‘’Калибр’’», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что хорошие темпы перевооружения и модернизации — это огромная заслуга работников судостроительной отрасли страны, а также результат их профессионализма и ответственного отношения к делу. Путин также отметил, что современными требованиями развивается инфраструктура флота, включая объекты базирования.

«Военно-морские силы всегда в числе первых осваивали достижения науки, техники, инженерной и конструкторской мысли. Обеспечение текущих, перспективных потребностей флота должно и дальше стимулировать разработку и внедрение передовых, инновационных технологий, быть одним из двигателей технологического прорыва», — заявил президент.

Путин добавил, что за этим, как показывает опыт, непременно последует также переток прорывных знаний в гражданскую сферу.