Оружию «Судного дня» нашли ответ

На Западе нашли ответ оружию «Судного дня»

Военные США Великобритании для противодействия российскому атомному подводному беспилотнику «Посейдон» могут использовать подводные датчики и противолодочные самолеты, пишет Covert Shores.

Например, обнаружение российского беспилотника возможно при помощи подводных дронов ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel). Другим способом является использование сети подводных датчиков, в частности, гидроакустических буев. Такие аппараты могут спускаться с борта патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon («Посейдон»).

О разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон», первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015-го. В марте 2018-го президент России Владимир Путин официально подтвердил существование такого оружия.

Точные тактико-технические характеристики «Посейдона» официально не раскрываются, известно лишь, что подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

В апреле этого года в Великобритании назвали «Статус-6» устройством «Судного дня».