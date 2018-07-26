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Оружию «Судного дня» нашли ответ
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На Западе нашли ответ оружию «Судного дня» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Naval-technology.com
Военные США и Великобритании для противодействия российскому атомному подводному беспилотнику «Посейдон» могут использовать подводные датчики и противолодочные самолеты, пишет Covert Shores.
Например, обнаружение российского беспилотника возможно при помощи подводных дронов ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel). Другим способом является использование сети подводных датчиков, в частности, гидроакустических буев. Такие аппараты могут спускаться с борта патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon («Посейдон»).
О разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон», первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015-го. В марте 2018-го президент России Владимир Путин официально подтвердил существование такого оружия.
Точные тактико-технические характеристики «Посейдона» официально не раскрываются, известно лишь, что подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.
В апреле этого года в Великобритании назвали «Статус-6» устройством «Судного дня».
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