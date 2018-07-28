Какое оружие купит Украина на деньги США

Какое оружие сможет купить Украина на американские деньги

Палата представителей конгресса США одобрила выделение $250 млн на военную помощь Украине . Часть суммы — $50 млн — Киев может потратить на летальное оружие. Об этом сказано на странице в Facebook посольства страны в Вашингтоне. Ранее такая информация появилась на сайте комитета палаты представителей по вооружённым силам. Эксперты отмечают, что направляемых денег слишком мало, чтобы решить проблемы украинской армии, основная цель Вашингтона — обозначить свою поддержку киевского режима.

Палата представителей конгресса США одобрила финальную версию оборонного бюджета, которая предусматривает выделение денег для военной помощи Украине в размере $250 млн Об этом говорится на странице в Facebook украинского посольства в Вашингтоне. Ранее эта информация появилась на сайте комитета палаты представителей по вооружённым силам. В докладе комитета, посвящённом обзору целей оборонного бюджета, также сказано о выделении Киеву вышеуказанной суммы.

Власти Соединённых Штатов ещё в ноябре 2017 года решили предоставить деньги Киеву для закупки военного оборудования. Это было сделано в рамках программы по «противодействию России в Европе». Тогда планировалось, что украинское государство получит $350 млн Однако в марте нынешнего года в ходе очередного обсуждения в палате представителей было решено сократить объём военной помощи Украине до $200 млн Как сказано в сообщении украинской дипломатической миссии, в окончательной версии законопроекта конгрессмены решили всё же увеличить ассигнования на «обеспечение безопасности» Украины.

«Сумма, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине с целью обеспечения её безопасности, определена в объёме $250 млн Из указанной суммы $50 млн может быть направлено на летальные виды вооружений», — сообщают украинские дипломаты.

Кроме того, в документ включили положение о сотрудничестве между Вашингтоном и Киевом в области кибербезопаности. По этому вопросу Государственный департамент подготовит отдельный доклад и представит его в конгресс.

По информации украинского посольства, теперь законопроект о выделении финансовой помощи Украине должен одобрить сенат, после чего его должен подписать президент страны Дональд Трамп

Как рассказал в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков , на этот раз длительность принятия решения по выделению денег на военную помощь Киеву была связана с тем, что комиссия по ассигнованиям палаты представителей долго оценивала, что именно получат в результате сами Соединённые Штаты.

«Основная задача этой комиссии — определить, на что потратит деньги та страна, которой их выделят, и что это даст Вашингтону: только некие имиджевые бонусы или ещё и материальную выгоду. Как следует из негласного правила, если тому или иному государству выделяют меньше $300 млн, значит, депутаты в принципе не ожидают прибыли от этого решения. Значит, речь идёт исключительно о задачах укрепления имиджа США», — пояснил эксперт.

По его словам, в решении всегда указывается, сколько выделенных средств их получатель может потратить и на что: на боеприпасы, на оружие или на какое-либо военное оборудование.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что принципиальных изменений в позиции Вашингтона нет.

«Дискуссия в конгрессе шла на эту тему давно. Пошли на это они осторожно: так, депутаты американского парламента отказались вооружать батальон «Азов», дабы избежать совершения его бойцами военных преступлений. Сейчас мы видим лишь словесную эквилибристику: мол, летальное оружие раньше нельзя было покупать, а теперь можно, но немножко. Здесь важен сам факт оказания политической и военной поддержки, все понимают это именно так», — заявил эксперт в беседе с RT.

Ничего нового

США уже предоставляли военную помощь Киеву. Так, в начале марта на Украину поставили противотанковые комплексы Javelin. Всего Киев должен получить 210 ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн При этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американские противотанковые комплексы не будут применяться на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Это подтвердили и в украинском МИД

Ранее, в 2015 году, Украина получила от США некоторое количество бронеавтомобилей Humvee, в аэропорту Борисполь их встречал президент Пётр Порошенко и наклеил флаг страны на дверь одной из машин.

Как рассказал в беседе с RT член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник запаса Виктор Мураховский , суммы $50 млн, выделенной на летальные вооружения, Украине вряд ли хватит на приобретение крупной партии современного оружия, которая сможет переломить ход боевых действий на востоке страны.

«Если посмотреть на рыночную стоимость различных систем вооружения, то выяснится, что $50 млн — это совсем немного. Для сравнения, современный американский истребитель F-35 стоит более $100 млн За $50 млн можно купить самолёт F-16, причём не самой новой модификации. Если смотреть по конкретным потребностям украинской армии, им сейчас нужны противотанковые комплексы, особенно после того, как выяснилось, что поставленные ранее Javelin нельзя использовать в боевых действиях на востоке страны», — заявил Мураховский.

По словам эксперта, в данный момент нерешённой проблемой ВСУ остаётся дефицит боеприпасов.

«То, что хранилось с советских времён, уже устарело. Это касается и патронов, и артиллерийских боеприпасов. Срок службы боеприпасов к стрелковому оружию составляет порядка 30 лет. У снарядов он меньше — 20—25 лет. Так что я не исключаю, что некоторое количество американской финансовой помощи уйдёт на их покупку. Теоретически украинцы их могут купить в бывших странах Варшавского договора — в Чехии или государствах бывшей Югославии», — заявил Мураховский.

Также он напомнил о потребности ВСУ в современных снайперских винтовках.

«Их нехватка ощущается в украинской армии. Ранее у Киева были планы приобрести американские Barret M82», — отметил он.

Специалист напомнил, что в декабре 2017 года американский конгресс одобрил предоставление лицензии на продажу Украине партии снайперских винтовок Barret M82. Это оружие было создано в 1980-х годах и состоит на вооружении армии США и ряда других стран мира. Стоимость одной винтовки, по информации американских СМИ, — не менее $12 тыс.

«Я не исключаю, что на эти $50 млн они купят несколько образцов этого оружия, учитывая, что зачастую США выделяют деньги другим странам на покупку оружия с таким расчётом, чтобы они приобретали вооружение американского производства», — сказал Мураховский.

«Капля в море»

По мнению ряда экспертов, существенным образом на боеспособности ВСУ выделенные конгрессом деньги не скажутся. Как подчеркнул Судаков, в Вашингтоне прекрасно отдают себе отчёт в том, что сумма $250 млн совершенно недостаточна для того, чтобы Киев добился решительного перелома в противостоянии с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.

«Если бы в Вашингтоне непременно хотели победы Украины, то они бы выделили ей $20—25 млрд А в данном случае эти деньги предназначены исключительно для создания некоей головной боли для России и для того, чтобы улучшить позиции Соединённых Штатов в ходе очередных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе», — отметил эксперт.

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко также пояснил, что практической пользы для армии Украины в результате решения нижней палаты конгресса о предоставлении денег будет немного.

«Это капля в море. Для сравнения, в военном бюджете Украины на 2019 год предусмотрено выделить армии $6 млрд Так что сам факт передачи американских денег будет использован местными политиками для пиара. Порошенко накануне выборов где-нибудь заявит, что США, а с ними и остальной мир поддерживают Украину и будут делать это дальше. И всё на этом кончится», — отметил эксперт в беседе с RT.

Ищенко также добавил, что эффективное расходование выделенных средств осложнено массовой коррупцией в украинских органах власти.