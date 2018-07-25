Разработана концепция многоразовой ракеты

Центр Хруничева завершил разработку концепции многоразовой ракеты

"Материалы по многоразовой тематике переданы в ЦНИИмаш. Там должны их изучить и дать свое экспертное заключение", — сказали в дирекции.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева выполняет проектно-поисковые исследования по ракетам-носителям с многоразовыми первыми ступенями. Рассматриваются различные схемы, включая вертикальную посадку, парашютно-реактивную систему спасения и крылатую схему возвращаемой ступени.

Это не первый проект в области многоразовых ракет, разрабатываемый в России . Ранее сообщалось, что Фондом перспективных исследований совместно с Роскосмосом и Объединенной авиастроительной корпорацией завершено аванпроектирование легкой многоразовой ракеты. Разработчики опираются на исследования, проведенные в Центре Хруничева в начале 2000-х и в 2011–2013 годах по созданию многоразового крылатого блока для ракет "Ангара". Тогда создание крылатой ракеты признали экономически нецелесообразным шагом.

О возможности создания своей многоразовой версии ракеты среднего класса "Союз-5SL" заявила групп S7 , владеющая проектом "Морской старт" . Проект многоразовой ракеты "Корона" разрабатывают также в Государственном космическом центре имени Макеева.

В настоящее время возвращаемые ступени в своих ракетах используют только американские компании Blue Origin и SpaceX . Они возвращаются на Землю и совершают посадку на своих ракетных двигателях.