Опять поломка: что не так с новейшим эсминцем США

Американский эсминец «Майкл Монсур» получил повреждения во время ходовых испытаний. По окончании приемных испытаний была обнаружена поломка одного из двух главных турбинных двигателей. Впрочем, для новейших эсминцев-невидимок класса «Замвольт» эта техническая неисправность является далеко не первой.

Новейший американский эсминец «Майкл Монсур» вышел из строя после первых же приемных испытаний судна. Об инциденте стало известно после слов контр-адмирала ВМС США Уильяма Гэлиниса.

Гэлинис является руководителем программы строительства авианосцев класса «Замвольт», или DDG, к числу которых также относится и «Майкл Монсур». Этот корабль, носящий серийный номер DDG-1001, был назван в честь морпеха из спецподразделения «Дельта», который погиб в Ираке в 2006 году. В серии «Замвольт» он является вторым эсминцем из трех. На всех кораблях этого типа используются газовые турбины Rolls-Royce Marine Trent-30 — одни из самых мощнейших в своем классе.

Этими же турбинами оснащены королевские ВМС Великобритании , некоторые военные корабли Италии Республики Корея . Именно с ними у американского эсминца и возникли проблемы.

«К сожалению, по окончании приемных испытаний мы обнаружили проблему с одним из двух главных турбинных двигателей, мы должны его поменять», — признается Гэлинис.

По словам военачальника, неисправность одной из турбин была обнаружена во время проверок, проведенных после ходовых испытаний. Эксперты при помощи бороскопа обнаружили повреждения лопаток у турбины.

Из-за поломки график новейшего американского эсминца будет скорректирован. Изначально планировалось, что «Майкл Монсур» прибудет в Сан-Диего из города Бат в штате Мэн , где он сейчас и находится, чтобы начать следующий этап испытаний — проверку боевых систем.

«Мы решили, что лучше поменять турбину, прежде чем отправлять корабль в Сан-Диего», — отметил Гэлинис.

Запланированные мероприятия теперь придется отложить до осени. Ремонтом турбины, стоимость которой составляет более $20 млн, займутся инженеры корпорации General Dynamics Bath Iron Works, отвечающей за производство эсминцев и специалисты компании Rolls-Royce.

Для «Майкла Монсура» эта поломка является уже не первой, при том что эксплуатация судна еще практически не началась. В декабре прошлого года кораблю пришлось прервать испытания и вернуться в Бат всего через день после отправления. В итоге выяснилось, что у эсминца отказали фильтры гармоник, защищающие чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности. В результате у корабля исчезла возможность использовать сложную электрическую сеть при высоких нагрузках.

Однако с проблемами и техническими неполадками сталкивался не только «Майкл Монсур», но и его предшественник из серии «Замвольт» — DDG-1000.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года, через месяц после того как судно вступило в строй. Во время прохождения через Панамский канал, на пути к Сан-Диего у судна отказала главная силовая установка. Морская вода проникла в два из четырех подшипников, соединяющих продвинутые индукционные бортовые двигатели корабля с его приводными валами. Оба приводных вала вышли из строя и «Замвольт» врезался в стены канала, что привело к незначительному косметическому ущербу.

DDG-1000 — самый крупный эсминец американского флота. Его длина составляет 183 м, ширина — 24,6 м, осадка — 8,4 м, а водоизмещение — 14,5 тыс. тонн. По водоизмещению он уступает только российским атомным ракетным крейсерам проекта 1144 водоизмещением 26 тыс. тонн. Экипаж «Замвольта» состоит почти из полутора сотен моряков.

Корабли семейства «Замвольт» вооружены двумя носовыми башнями со 155-миллиметровыми новейшими артсистемами AGS (Advanced Gun System). В боекомплект 155-миллиметровой пушки входят специальные управляемые сверхдальнобойные снаряды LRLAP. Это очень длинный снаряд с двигателем и небольшими крыльями. Длина снаряда составляет 2,24 м, масса — 102 кг, масса взрывчатого вещества — 11 кг. В носовой части имеются четыре управляющих крыла, в хвостовой — восьмилопастной стабилизатор. Система управления снаряда инерциальная с использованием GPS «Навстар». Максимальная дальность стрельбы — до 150 км, точность попадания — 10-20 м.

На кораблях применен новый тип универсальной вертикальной пусковой установки (УВП) Мк.57 вместо широко распространенной в ВМС США УВП Мк.41. Каждая секция состоит из четырех ячеек, всего на корабле 20 секций и 80 ячеек для ракет. На «Замвольтах» применено весьма оригинальное решение — в отличие от предыдущих проектов эсминцев и крейсеров, УВП размещаются не в двух местах (перед и за надстройками), а группами по бортам по всему кораблю.

В этих отсеках расположены, в первую очередь, крылатые ракеты морского базирования «Томагавк» разных модификаций для нанесения ударов по наземным целям в обычном оснащении, а также ракеты SM-2, SM-3 и SM-6.

Также могут использоваться противолодочные ракеты ASROC-VLS. Зенитно-артиллерийские комплексы ближней самообороны представлены на «Замвольте» парой 57-миллиметровых шведских арткомплексов «Бофорс» Мк.110 со скорострельностью 220 выстрелов в минуту и дальностью полета зенитного снаряда до 15 км.

Переход на такой большой калибр от применявшегося в США на подобных системах 20 мм (в Европе, Китае России — 30 мм) объясняется тем, что ни 20-миллиметровые, ни 30-миллиметровые снаряды не обеспечивают поражения тяжелых сверхзвуковых противокорабельных ракет — даже при прямом попадании бронебойных снарядов боевая часть ракеты не пробивается и не детонирует, долетая все равно до цели, как тяжелый снаряд. Мк.110 же обеспечивает и большую дальность перехвата, и применение корректируемых снарядов, которыми попытаются компенсировать падение скорострельности с нескольких тысяч выстрелов в минуту до пары сотен.

Однако главное достоинство кораблей «Замвольт» — даже не вооружение, а оснащение их технологией «стелс».

При проектировании эсминца типа «Замвольт» для снижения заметности в различных диапазонах длин волн был применен общий принцип построения оборудования верхней палубы и надстройки корабля.

Для уменьшения заметности на радарах корпусу эскадренного миноносца придана особая форма — «пронизывающая волну», с завалом бортов выше ватерлинии приблизительно на 8 градусов. Форма надстройки и расположение его антенн позволяют значительно уменьшить поперечное сечение корабля, что делает эсминец менее заметным для радаров в море.

Третий корабль серии «Замвольт» — DDG 1002 « Линдон Б. Джонсон » — также в скором времени должен будет выйти на воду. Однако на этом производство эсминцев этого типа будет прекращено.

Технические сложности, связанные с производством и эксплуатацией этих кораблей неоднократно становились причиной пересмотра отношения к ним со стороны американских властей. Хотя после запуска проекта США собирались до 2030-х годов произвести 30 таких эсминцев, после первых неудач их число было сокращено в десять раз.