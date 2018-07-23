«Кафт» из Южной Осетии получил гран-при Международного фестиваля в Болгарии 

ЦХИНВАЛ, 23 июл — Sputnik, Диана Валиева. Цхинвальский хореографический ансамбль «Кафт» под руководством заслуженной артистки Южной Осетии Майи Четион удостоился гран-при Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства «Розы обзора» в номинации «Народная хореография». Коллектив, организованный при городской средней школе №2, получил приглашение еще осенью, и все это время активно готовился к выступлению на фестивале. По словам директора школы Ольги Михаилиди, поездка в Болгарию состоялась благодаря помощи президента РЮО Анатолия Бибилова, который оплатил участникам ансамбля билеты.
Анасмбль "Кафт" в Болгарии
"Спасибо большое нашему президенту за поддержку и помощь в участии на фестивале. Также очень благодарны представителям осетинской диаспоры в Турции, которые встретили коллектив в аэропорту и оплатили поездку до Болгарии. Объединились всем миром, и все получилось в лучшем виде", — отметила Михаилиди.
Ансамбль подготовил интересную программу, в рамках которой исполнил танцы «Симд», «Хонга», «Лирический танец», «Абхазский» и «Бой на мечах». Директор школы подчеркнула, что постановка последнего танца состоялась при спонсорской поддержке директора Нацбанка Феликса Зассеева, который помог приобрести необходимый реквизит.
Анасмбль "Кафт" в Болгарии
"Самой Майей Четион и ее молодыми хореографами была проделана огромная работа, благодаря которой удалось достичь такого результата. Помимо основной награды, ребята получили много призов и в промежуточных конкурсах", — заключила Михаилиди.
Совместно с Четион в ансамбле работают хореографы Коста Джиоти, Ирма Бестаева и Алена Каркусова.
Ежегодный Международный фестиваль в Болгарии проходит в целях сохранения и развития культуры разных народов и привлечения выдающихся деятелей искусства разных стран для повышения профессионального уровня творческих коллективов.