«Кафт» из Южной Осетии получил гран-при Международного фестиваля в Болгарии

Анасмбль "Кафт" в Болгарии

"Спасибо большое нашему президенту за поддержку и помощь в участии на фестивале. Также очень благодарны представителям осетинской диаспоры в Турции , которые встретили коллектив в аэропорту и оплатили поездку до Болгарии. Объединились всем миром, и все получилось в лучшем виде", — отметила Михаилиди.

Ансамбль подготовил интересную программу, в рамках которой исполнил танцы «Симд», «Хонга», «Лирический танец», «Абхазский» и «Бой на мечах». Директор школы подчеркнула, что постановка последнего танца состоялась при спонсорской поддержке директора Нацбанка Феликса Зассеева, который помог приобрести необходимый реквизит.

Анасмбль "Кафт" в Болгарии

"Самой Майей Четион и ее молодыми хореографами была проделана огромная работа, благодаря которой удалось достичь такого результата. Помимо основной награды, ребята получили много призов и в промежуточных конкурсах", — заключила Михаилиди.

Совместно с Четион в ансамбле работают хореографы Коста Джиоти, Ирма Бестаева и Алена Каркусова.

Ежегодный Международный фестиваль в Болгарии проходит в целях сохранения и развития культуры разных народов и привлечения выдающихся деятелей искусства разных стран для повышения профессионального уровня творческих коллективов.