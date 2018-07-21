Ещё
М4А1 не выдержал конкуренции с «Калашниковым»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Битва титанов: американский М4А1 не выдержал конкуренции с российским «Калашниковым» 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: Фото: Flickr
Вооружения двух стран почти одинаковы, но ввиду своей стабильной надежности и неприхотливости АК всегда оказывались в более выигрышном положении во всем мире.
Автомат АК российского производства, чаще называемый «Калашников» или просто «Калаш» многими признан одним из лучших в мире и стоит на вооружении в большом количестве стран. Но также для многих встает вопрос о том, чем схожи и отличаются автоматы РФ и США и кто из них не выдержит конкуренции.
Первый АК был разработан прославленным конструктором Михаилом Калашниковым и принят на вооружение в 1949 году. Первая серийная модель получила название АК-47. Разработка стала по истине прорывной для того времени не только в СССР, но и во всем мире. Простая и надежная конструкция зарекомендовала себя.
Самая современная модификация автомата — АК-12. Его разработал российский конструктор стрелкового оружия Владимир Злобин в 2011 году.
АК-12 производит 650 выстрелов в минуту и имеет прицельную дальность более, чем в 1000 метров. Телескопический приклад очень удобен в использовании. Имеется возможность установки коллиматорного прицела, ЛЦУ, тактической рукояти и других дополнительных модулей. Производится АК на легендарном Ижевском машиностроительном заводе.
В свою очередь, американский автомат М4А1 был разработан на базе штурмовой винтовки М16 и поставлен на вооружение в 1994 году и дошел до современности практически без изменений. Оружие способно делать от 700 до 1025 выстрелов в минуту с прицельной дальностью в 600 метров.
У М4А1 выше скорострельность по сравнению с российской разработкой, но прицельная дальность значительно хуже — разница составляет 400 метров.
Вооружения двух стран почти одинаковы, но ввиду своей стабильной надежности и неприхотливости АК всегда оказывались в более выигрышном положении во всем мире.
Сравнение автоматов приводится на странице russian_weaponss в социальной сети Instagram.
ТК «Звезда»: последние новости
Корвет Тихоокеанского флота «Совершенный» провёл в Японском море артиллерийскую стрельбу по воздушной цели Западные СМИ оценили, насколько российское ядерное оружие превосходит американское Герой СССР рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян270
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»177
Максакова в короткой юбке вызвала фурор30
Российский корабль отразил атаку с воздуха52
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света363
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Конфликты
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение