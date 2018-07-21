М4А1 не выдержал конкуренции с «Калашниковым»

Битва титанов: американский М4А1 не выдержал конкуренции с российским «Калашниковым»

Вооружения двух стран почти одинаковы, но ввиду своей стабильной надежности и неприхотливости АК всегда оказывались в более выигрышном положении во всем мире.

Автомат АК российского производства, чаще называемый «Калашников» или просто «Калаш» многими признан одним из лучших в мире и стоит на вооружении в большом количестве стран. Но также для многих встает вопрос о том, чем схожи и отличаются автоматы РФ США и кто из них не выдержит конкуренции.

Первый АК был разработан прославленным конструктором Михаилом Калашниковым и принят на вооружение в 1949 году. Первая серийная модель получила название АК-47. Разработка стала по истине прорывной для того времени не только в СССР, но и во всем мире. Простая и надежная конструкция зарекомендовала себя.

Самая современная модификация автомата — АК-12. Его разработал российский конструктор стрелкового оружия Владимир Злобин в 2011 году.

АК-12 производит 650 выстрелов в минуту и имеет прицельную дальность более, чем в 1000 метров. Телескопический приклад очень удобен в использовании. Имеется возможность установки коллиматорного прицела, ЛЦУ, тактической рукояти и других дополнительных модулей. Производится АК на легендарном Ижевском машиностроительном заводе

В свою очередь, американский автомат М4А1 был разработан на базе штурмовой винтовки М16 и поставлен на вооружение в 1994 году и дошел до современности практически без изменений. Оружие способно делать от 700 до 1025 выстрелов в минуту с прицельной дальностью в 600 метров.

У М4А1 выше скорострельность по сравнению с российской разработкой, но прицельная дальность значительно хуже — разница составляет 400 метров.

Вооружения двух стран почти одинаковы, но ввиду своей стабильной надежности и неприхотливости АК всегда оказывались в более выигрышном положении во всем мире.

Сравнение автоматов приводится на странице russian_weaponss в социальной сети Instagram.