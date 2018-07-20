Названы боевые возможности «морского палача»

Военные эксперт рассказал о боевых возможностях «морского палача»

Малый ракетный корабль пригоден к плаванию как на Каспии, Черном и Балтийском морях, так и на Средиземном море.

Вступивший в строй Черноморского флота малый ракетный корабль «Вышний Волочек» в НАТО уже прозвали «морским палачом»: на его вооружении стоят высокоточные крылатые ракеты «Калибр». Как рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранка запаса Василий Дандыкин , этот корвет может выполнять функции фрегата благодаря мощному наступательному и оборонительному вооружению.

«Это корабль класса «река-море», в отличие от двух кораблей, которые тоже сейчас заложены. Он очень удобен в закрытых морях — на Каспии, в Черном и Балтийском морях и, благодаря большой дальности плавания, может быть использован и в Средиземном море», — заявил эксперт.

Василий Дандыкин обратил внимание на мощное вооружение корвета.

«Корабль имеет высокоточное ракетное вооружение, артиллерийскую 100-миллиметровую систему большой дальности, противовоздушную малую зенитную артиллерию, в перспективе он может оснащаться системой «Панцирь», — рассказал эксперт.

По словам Василия Дандыкина, корвет «Вышний Волочек» может выполнять функции фрегата, что является немаловажным.

Ранее сообщалось, что корвет «Вышний Волочек» проекта «Буян-М» вошел в состав Черноморского флота. Корабли этого же проекта есть на Балтике и на Каспии. В ближайшие годы по флотам будет рассредоточено 12 кораблей проекта «Буян-М».