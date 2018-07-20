Ещё
Названы боевые возможности «морского палача»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные эксперт рассказал о боевых возможностях «морского палача» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Малый ракетный корабль пригоден к плаванию как на Каспии, Черном и Балтийском морях, так и на Средиземном море.
Вступивший в строй Черноморского флота малый ракетный корабль «Вышний Волочек» в НАТО уже прозвали «морским палачом»: на его вооружении стоят высокоточные крылатые ракеты «Калибр». Как рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранка запаса Василий Дандыкин, этот корвет может выполнять функции фрегата благодаря мощному наступательному и оборонительному вооружению.
«Это корабль класса «река-море», в отличие от двух кораблей, которые тоже сейчас заложены. Он очень удобен в закрытых морях — на Каспии, в Черном и Балтийском морях и, благодаря большой дальности плавания, может быть использован и в Средиземном море», — заявил эксперт.
Василий Дандыкин обратил внимание на мощное вооружение корвета.
«Корабль имеет высокоточное ракетное вооружение, артиллерийскую 100-миллиметровую систему большой дальности, противовоздушную малую зенитную артиллерию, в перспективе он может оснащаться системой «Панцирь», — рассказал эксперт.
По словам Василия Дандыкина, корвет «Вышний Волочек» может выполнять функции фрегата, что является немаловажным.
Ранее сообщалось, что корвет «Вышний Волочек» проекта «Буян-М» вошел в состав Черноморского флота. Корабли этого же проекта есть на Балтике и на Каспии. В ближайшие годы по флотам будет рассредоточено 12 кораблей проекта «Буян-М».
ТК «Звезда»: последние новости
Герой СССР рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете Названы сроки постановки на боевое дежурство перспективного комплекса РВСН В состав ВМФ приняты три новых боевых корабля - Минобороны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян173
«Москва должна нам $12 млрд»136
«Газпрому» перекрывают трубу758
Караченцова попросили забрать жену из психушки64
Назван размер материнского капитала после «разморозки»33
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение