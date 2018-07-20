Украина начала серийно производить огнеметы

Украина объявила о начале серийного производства нового пехотного огнемета

Входящий в состав госкорпорации «Укроборонпром» ГНИИ химических продуктов начал серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16.

«РПО-16 — термобарическое оружие, разработанное и производящееся для украинского войска по государственному оборонному заказу. Огнемет уже удачно прошел приемо-сдаточные испытания, и в ближайшее время усилит военные подразделения», — сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

В корпорации добавили, что создание и серийный выпуск РПО-16 выпускаются в кооперации ГНИИ химических продуктов, КП «ШКЗ» Импульс» и ГАХК «Артем», также входящими в «Укроборонпром».

Утверждается, что огнемет способен «уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику на расстоянии около одного километра».

«Фугасное действие 93-миллиметрового выстрела РПО-16 эквивалентно артиллерийскому снаряду большого калибра», — также отмечается в сообщении пресс-службы.