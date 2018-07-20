Названы новые носители гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал", видео испытаний которой было опубликовано накануне, может быть интегрирована в несколько новых комплексов фронтовой и дальней авиации.

Напомним, "Кинжал" создан на основе баллистической ракеты сухопутного комплекса "Искандер". Общая боевая часть и система управления значительно сократили расходы на создание и эксплуатацию нового оружия. При этом боевая дальность "Кинжала" выросла как минимум втрое: с 500 километров до 1500. Специалисты объясняют это ограничениями, наложенными договором РСМД на наземное оружие, и особенностями траектории "Кинжала": авиационной ракете нет необходимости тратить топливо на набор высоты и разгон до сверхзвуковой скорости — за нее это делает самолет-носитель.

Первым поднял в небо новую ракету доработанный перехватчик МиГ-31К. Он подходит на роль носителя почти идеально: может забираться в стратосферу и разгоняется до 2500 километров в час. Но МиГ способен унести лишь один "Кинжал" весом в 3,8 тонны. Поэтому в ближайшее время начнутся испытания гиперзвуковых ракет на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Его с "Кинжалом" роднит общая цель — авианосные ордера противника, — при этом самолет может взять на борт четыре ракеты.

Естественно, Ту-22М3 понадобится доработка систем управления оружием, но это вопрос технический и решаемый — тем более что Минобороны России намерено модернизировать весь парк строевых ракетоносцев до версии М3М с установкой двигателей и радиоэлектронного оборудования с Ту-160. Дальность применения "Кинжала" с Ту-22М3 возрастет как минимум до 3000 километров, считают в военно-промышленном комплексе.

— Испытания "Кинжала" на дальнем бомбардировщике нужны, чтобы проверить способность этого самолета разгонять гиперзвуковые ракеты комплекса, — рассказал ТАСС бывший командующий Дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Михаил Опарин. — Для пилотов ДА эта ракета, скорее, оперативного плана, но она явно выигрывает по своим возможностям преодоления противоракетной обороны противника.

По мнению военного обозревателя The National Interest Дейва Маджумдара , Россия изящно обошла многие технические трудности, создав аэробаллистическую ракету без использования прямоточного двигателя. Пусть формально такое оружие и нельзя назвать гиперзвуковым, но летает оно на скорости 10 Маха, что для "Кинжала" гораздо существеннее, чем статус. США в это время погрязли в технических проблемах, работая над "чистой" гиперзвуковой ракетой с прямоточным двигателем.