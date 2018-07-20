Названы новые носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» 

Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал", видео испытаний которой было опубликовано накануне, может быть интегрирована в несколько новых комплексов фронтовой и дальней авиации.
Напомним, "Кинжал" создан на основе баллистической ракеты сухопутного комплекса "Искандер". Общая боевая часть и система управления значительно сократили расходы на создание и эксплуатацию нового оружия. При этом боевая дальность "Кинжала" выросла как минимум втрое: с 500 километров до 1500. Специалисты объясняют это ограничениями, наложенными договором РСМД на наземное оружие, и особенностями траектории "Кинжала": авиационной ракете нет необходимости тратить топливо на набор высоты и разгон до сверхзвуковой скорости — за нее это делает самолет-носитель.
Первым поднял в небо новую ракету доработанный перехватчик МиГ-31К. Он подходит на роль носителя почти идеально: может забираться в стратосферу и разгоняется до 2500 километров в час. Но МиГ способен унести лишь один "Кинжал" весом в 3,8 тонны. Поэтому в ближайшее время начнутся испытания гиперзвуковых ракет на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Его с "Кинжалом" роднит общая цель — авианосные ордера противника, — при этом самолет может взять на борт четыре ракеты.
Естественно, Ту-22М3 понадобится доработка систем управления оружием, но это вопрос технический и решаемый — тем более что Минобороны России намерено модернизировать весь парк строевых ракетоносцев до версии М3М с установкой двигателей и радиоэлектронного оборудования с Ту-160. Дальность применения "Кинжала" с Ту-22М3 возрастет как минимум до 3000 километров, считают в военно-промышленном комплексе.
— Испытания "Кинжала" на дальнем бомбардировщике нужны, чтобы проверить способность этого самолета разгонять гиперзвуковые ракеты комплекса, — рассказал ТАСС бывший командующий Дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Михаил Опарин. — Для пилотов ДА эта ракета, скорее, оперативного плана, но она явно выигрывает по своим возможностям преодоления противоракетной обороны противника.
По мнению военного обозревателя The National Interest Дейва Маджумдара, Россия изящно обошла многие технические трудности, создав аэробаллистическую ракету без использования прямоточного двигателя. Пусть формально такое оружие и нельзя назвать гиперзвуковым, но летает оно на скорости 10 Маха, что для "Кинжала" гораздо существеннее, чем статус. США в это время погрязли в технических проблемах, работая над "чистой" гиперзвуковой ракетой с прямоточным двигателем.
— У русских накоплен большой опыт в создании таких систем и можно ожидать, что по мере доработки "Кинжал" будет применяться все более широко. В частности, его носителями могут стать такие сверхзвуковые платформы как Ту-22М3, Ту-160 и тяжелый истребитель Су-30, — пишет Маджумдар.