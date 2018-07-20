Испугались РПГ: Танки Leclerc армии ОАЭ спрятались за решетками

Воющие в Йемене основные боевые танки AMX-56 вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов получили круговую защиту из решетчатых противокумулятивных экранов. Изображения доработанных машин появились в Сети.

Ранее часть танков уже получила комплекты AZUR французской разработки, которые прикрывают борта и корму. В ходе боевых действий они успешно нейтрализовали противотанковые средства повстанцев.

Houthi raid in Durayhimi district, south of Hodeidah. Several Amaliqa MaxxPro MRAPs were on video. pic.twitter.com/BQMGHIJqW6— Yemen Observer (@YemeniObserv) 18 July 2018

Также на некоторые "Леклерки" была смонтирована германская защита боковых проекций CLARA ERA. Модернизированные таким образом AMX-56 впервые были замечены в этом году. Военные эксперты отмечают, что, несмотря на достаточную эффективность AZUR и CLARA ERA, у них есть существенный недостаток — высокая стоимость. Так, один комплект из Германии , по данным СМИ, оценивается в 500 тысяч евро — сумма не маленькая даже для такого богатого государства как ОАЭ.

Решетчатые экраны, по опыту боевых действий в Сирии , возможно изготовить в любой мастерской, и устанавливаются они в кратчайшие сроки даже в полевых условиях. К тому же с их помощью можно прикрыть нижнюю лобовую деталь корпуса, имеющую на всех танках относительно слабое бронирование. Во французских и германских комплектах такая опция не предусмотрена.

Конечно, решетки защищают только от реактивных гранат с моноблочной боевой частью. Но именно такие боеприпасы имеются в арсеналах повстанцев-хуситов.