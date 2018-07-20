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Танки Leclerc армии ОАЭ спрятались за решетками
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Испугались РПГ: Танки Leclerc армии ОАЭ спрятались за решетками 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Twitter
Воющие в Йемене основные боевые танки AMX-56 вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов получили круговую защиту из решетчатых противокумулятивных экранов. Изображения доработанных машин появились в Сети.
Ранее часть танков уже получила комплекты AZUR французской разработки, которые прикрывают борта и корму. В ходе боевых действий они успешно нейтрализовали противотанковые средства повстанцев.
Также на некоторые "Леклерки" была смонтирована германская защита боковых проекций CLARA ERA. Модернизированные таким образом AMX-56 впервые были замечены в этом году. Военные эксперты отмечают, что, несмотря на достаточную эффективность AZUR и CLARA ERA, у них есть существенный недостаток — высокая стоимость. Так, один комплект из Германии, по данным СМИ, оценивается в 500 тысяч евро — сумма не маленькая даже для такого богатого государства как ОАЭ.
Решетчатые экраны, по опыту боевых действий в Сирии, возможно изготовить в любой мастерской, и устанавливаются они в кратчайшие сроки даже в полевых условиях. К тому же с их помощью можно прикрыть нижнюю лобовую деталь корпуса, имеющую на всех танках относительно слабое бронирование. Во французских и германских комплектах такая опция не предусмотрена.
Конечно, решетки защищают только от реактивных гранат с моноблочной боевой частью. Но именно такие боеприпасы имеются в арсеналах повстанцев-хуситов.
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