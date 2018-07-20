Китайская армия вооружилась клонами «Василька»

Китайская армия вооружилась клонами автоматического миномета «Василек»

Они вооружены открыто установленными в кузове транспортного средства копиями известного советского 82-мм миномета 2Б9 "Василек" и имеют китайское обозначение W99.

Легкие САУ обладают повышенной мобильностью, что является одной из важнейших характеристик, учитывая особенности применения соединений ВДВ. Преимуществом 2Б9 является возможность автоматического ведения огня со скорострельностью до 120 выстрелов минуту. Дальность поражения целей может достигать 4270 м. Масса мины — 3,16 кг. Они заряжаются в кассеты на четыре выстрела.

82 mm self-propelled rapid fire mortar in action. video: https://t.co/1Bexmokcpw pic.twitter.com/fgg2acKFCl— xutianran (@stoa1984) 16 July 2018

Что любопытно, применяемый автомобиль также является копией, в качестве объекта для вдохновения взят известный Humvee. По современным меркам, вездеход считается недостаточно бронированным и не обеспечивает надежной защиты экипажа, состоящего из трех человек, от взрывов противотанковых мин и фугасов.

Тем не менее, несмотря на недостатки, на базе этой машины, кроме легкой САУ, созданы и другие варианты, в том числе обеспечивающие установку различного вооружения, разведывательные, командирские, санитарные и для иных целей.