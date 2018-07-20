Израильские танки поумнеют

Израильские танки получат искусственный интеллект

Израильский танк Merkava Mk 4 Barak, который должен поступить на вооружение к 2021 году, получит искусственный интеллект. Компьютер задач станет принимать данные от датчиков бронемашины, от внешних источников, анализировать и представлять командиру танка данные в порядке их срочности и актуальности. Как это будет происходить, показали на видео.

Приоритет будет отдаваться объектам по степени угрозы, сообщает bmpd. Новейший танк получит встроенную систему виртуальной реальности VR — Virtual Reality glasses, усовершенствованные прицелы командира и наводчика, шлемы с системой "видения сквозь броню", новые сенсорные экраны, систему предупреждения водителя об опасности.

Новые технологии предоставят командиру экипажа больше возможностей внутри танка, чем снаружи, уберегая его от необходимости вести бой с открытым люком. Кстати, до недавнего времени бой с открытым люком был своеобразной визитной карточкой бронетанковых войск Израиля . Так экипаж лучше контролировал ситуацию на местности, но и потерь личного состава от неприятельского стрелкового оружия было больше. Теперь открывать люк не обязательно.

Merkava — основной боевой танк Израиля. Merkava Mk1 эксплуатируют с 1974 года, последняя модификация — Merkava Mk 4. Выпущено 1970 танков всех модификаций.