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Израильские танки поумнеют
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Израильские танки получат искусственный интеллект 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Израильский танк Merkava Mk 4 Barak, который должен поступить на вооружение к 2021 году, получит искусственный интеллект. Компьютер задач станет принимать данные от датчиков бронемашины, от внешних источников, анализировать и представлять командиру танка данные в порядке их срочности и актуальности. Как это будет происходить, показали на видео.
Приоритет будет отдаваться объектам по степени угрозы, сообщает bmpd. Новейший танк получит встроенную систему виртуальной реальности VR — Virtual Reality glasses, усовершенствованные прицелы командира и наводчика, шлемы с системой "видения сквозь броню", новые сенсорные экраны, систему предупреждения водителя об опасности.
Новые технологии предоставят командиру экипажа больше возможностей внутри танка, чем снаружи, уберегая его от необходимости вести бой с открытым люком. Кстати, до недавнего времени бой с открытым люком был своеобразной визитной карточкой бронетанковых войск Израиля. Так экипаж лучше контролировал ситуацию на местности, но и потерь личного состава от неприятельского стрелкового оружия было больше. Теперь открывать люк не обязательно.
Merkava — основной боевой танк Израиля. Merkava Mk1 эксплуатируют с 1974 года, последняя модификация — Merkava Mk 4. Выпущено 1970 танков всех модификаций.
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