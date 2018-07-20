В США раскритиковали двигатели Су-57

Отказ Минобороны России от серийного производства перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 можно объяснить проблемами с его двигателем первого этапа АЛ-41Ф1, пишет The Drive.

Американское издание полагает, что самолет «не готов к серийному производству из-за давних проблем с двигателем, которые могут не решаться годами».

«Русские, похоже, наконец, поняли, что турбореактивный двигатель АЛ-41Ф1 просто недостаточно эффективен для Су-57», — отмечает The Drive.

Издание считает, что своевременный запуск серийного производства двигателей второго этапа («Изделие 30»), которые призваны заменить АЛ-41Ф1, сорвется, поскольку есть вопросы к «общему контролю качества» в компании-разработчике силовых агрегатов «ОДК-Сатурн».

Отдельно The Drive отмечает финансовые трудности программы Су-57, обусловленные отказом Индии от сотрудничества с Россией в создании совместного истребителя пятого поколения, в связи с чем прогнозирует стремительный рост затрат на производство в условиях низкого спроса на самолет.

Тем не менее издание признает, что разработчик истребителя, компания «Сухой» , сталкивается с типичными трудностями, преследовавшими аналогичные программы, в том числе и в США . Дальнейшее затягивание серийного выпуска, полагает издание, приведет к устареванию Су-57 и необходимости разработки моделей шестого поколения. В этой связи The Drive предполагает, что перспективный истребитель может стать площадкой для отработки экспериментальных технологий.