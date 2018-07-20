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В США раскритиковали двигатели Су-57
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В США раскритиковали двигатели Су-57 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отказ Минобороны России от серийного производства перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 можно объяснить проблемами с его двигателем первого этапа АЛ-41Ф1, пишет The Drive.
Американское издание полагает, что самолет «не готов к серийному производству из-за давних проблем с двигателем, которые могут не решаться годами».
«Русские, похоже, наконец, поняли, что турбореактивный двигатель АЛ-41Ф1 просто недостаточно эффективен для Су-57», — отмечает The Drive.
Издание считает, что своевременный запуск серийного производства двигателей второго этапа («Изделие 30»), которые призваны заменить АЛ-41Ф1, сорвется, поскольку есть вопросы к «общему контролю качества» в компании-разработчике силовых агрегатов «ОДК-Сатурн».
Отдельно The Drive отмечает финансовые трудности программы Су-57, обусловленные отказом Индии от сотрудничества с Россией в создании совместного истребителя пятого поколения, в связи с чем прогнозирует стремительный рост затрат на производство в условиях низкого спроса на самолет.
Тем не менее издание признает, что разработчик истребителя, компания «Сухой», сталкивается с типичными трудностями, преследовавшими аналогичные программы, в том числе и в США. Дальнейшее затягивание серийного выпуска, полагает издание, приведет к устареванию Су-57 и необходимости разработки моделей шестого поколения. В этой связи The Drive предполагает, что перспективный истребитель может стать площадкой для отработки экспериментальных технологий.
В июле 2018 года вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что, поскольку «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», то «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения». При этом опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки самолетов в войска, планируется, что установочная партия составит 12 машин.
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