НАТО нечего противопоставить «Искандеру»

Эксперты американского издания Military Watch сравнили данные российского ракетного комплекса с возможностями ПРО Атлантического альянса.
Войскам НАТО в Европе нечего противопоставить российскому комплексу «Искандер». К такому неутешительному выводу пришли эксперты американского издания Military Watch, сравнив данные «Искандера» с возможностями противоракетной обороны альянса.
«Принимая во внимание опыт боевого применения систем "Патриот", они вряд ли будут способны перехватывать "Искандеры", поэтому объекты НАТО останутся практически беззащитными перед российским комплексом», — пишет издание.
В частности, издание приводит данные о борьбе систем «Патриот», стоящих на вооружении саудитов, с хуситскими ракетами советского производства Р-17 (по классификации НАТО Scud B) — американская система ПРО показала невысокую эффективность. Так, 6 июня 2015 года повстанцы-хуситы ударили по территории Саудовской Аравии 12-ю ракетами Scud, из которых «Патриотами» были сбиты только три. Американское издание отмечает, что речь идет о довольно примитивных ракетах, разработанных в 60-е годы. «Искандеры» неизмеримо сложнее, констатирует Military Watch,
Также издание отмечает, что развертывание «Искандеров» в Калининградской области позволяет держать под обстрелом военные объекты НАТО по всей Европе.