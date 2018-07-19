Ещё
Лазерные комплексы «Пересвет» поступили в войска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новейшие лазерные комплексы «Пересвет» поступили в войска и развернуты в местах дислокации — МО РФ 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ВКС России впервые в истории получили новейшее оружие, основанное на новых физических принципах.
Российская Федерация продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.
В рамках государственной программы вооружения Космические войска впервые в истории получили новейшее оружие, основанное на новых физических принципах, — боевой лазерный комплекс.
В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы «Пересвет» развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения, заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.
Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен.
Личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом «Пересвет», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке.
Ежедневно личный состав получает теоретические знания в специально оборудованных учебных классах, а практические действия отрабатываются непосредственно на боевой технике.
Новейший лазерный комплекс впервые был представлен российским президентом Владимиром Путиным в ходе его обращения к Федеральному собранию. На тот момент у новейшей разработки отечественного ОПК не было названия, поэтому президент предложил любителям военной техники придумать свои варианты и отправить их Минобороны.
На сайте военного ведомства было организовано онлайн-голосование, по результатам которого было принято решение дать лазерному комплексу название «Пересвет».
ТК «Звезда»: последние новости
В МО РФ сообщили о завершающей стадии экспериментальной отработки океанской многоцелевой системы «Посейдон» Российский ОПК завершил разработку ракетного комплекса «Авангард» с принципиально новым оснащением «Балаклава» усилит оборону Крыма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине186
Россиян предложили увольнять по новой статье124
Российский певец покончил с собой191
К санкциям против РФ подключились новые страны594
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»16
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение