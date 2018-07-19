Новейшие лазерные комплексы «Пересвет» поступили в войска и развернуты в местах дислокации — МО РФ

ВКС России впервые в истории получили новейшее оружие, основанное на новых физических принципах.

Российская Федерация продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.

В рамках государственной программы вооружения Космические войска впервые в истории получили новейшее оружие, основанное на новых физических принципах, — боевой лазерный комплекс.

В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы «Пересвет» развернуты в местах их дислокации, организована активная работа по освоению нового вооружения, заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.

Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен.

Личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом «Пересвет», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке.

Ежедневно личный состав получает теоретические знания в специально оборудованных учебных классах, а практические действия отрабатываются непосредственно на боевой технике.

Новейший лазерный комплекс впервые был представлен российским президентом Владимиром Путиным в ходе его обращения к Федеральному собранию. На тот момент у новейшей разработки отечественного ОПК не было названия, поэтому президент предложил любителям военной техники придумать свои варианты и отправить их Минобороны

На сайте военного ведомства было организовано онлайн-голосование, по результатам которого было принято решение дать лазерному комплексу название «Пересвет».