Начались испытания «Посейдона»

В МО РФ сообщили о завершающей стадии экспериментальной отработки океанской многоцелевой системы «Посейдон»

Уникальные возможности аппарата позволят Военно-Морскому Флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий.

Российская Федерация продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.

Океанская многоцелевая система «Посейдон» является принципиально новым видом морского подводного оружия, основанным на применении беспилотных подводных аппаратов.

Главным преимуществом «Посейдона» является практически стопроцентная неуязвимость для средств противодействия противника.

Уникальные возможности аппарата позволят Военно-Морскому Флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности.

Как отмечалось в послании президента Российской Федерации Федеральному собранию, в декабре 2017 года успешно завершен цикл испытаний ядерной энергоустановки для оснащения беспилотного подводного аппарата системы «Посейдон».

По словам ведущего аналитика группы советников, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игоря Касатонова , уникальные возможности «Посейдона» позволят Военно-Морскому Флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры, а технические параметры подводного аппарата системы «Посейдон» подтверждают его неуязвимость. Это достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели.

Впервые многоцелевая система «Посейдон» была представлена президентом России Владимиром Путиным в ходе его обращения к Федеральному собранию в марте этого года.

Благодаря атомной энергетической установке аппарат сможет идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине до километра и скорости 110-130 километров в час.