Раскрыта дальность «Кинжала» для Ту-22М3 и МиГ-31К

Дальность применения гиперзвуковой ракеты авиационного комплекса «Кинжал» достигнет примерно 3000 километров с ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3, тогда как в случае истребителя-перехватчика МиГ-31К она составляет более 2000 километров, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник отметил, что дальность применения комплекса «Кинжал» имеет смысл определять как сумму боевого радиуса действия самолета-носителя (обычно в два раза меньше его максимальной дальности) и собственной дальности ракеты, отсчитываемой непосредственно после ее пуска с носителя. «Для Ту-22М3, на котором в ближайшее время будет испытываться ракета, дальность поражения целей гиперзвуковой ракетой составит более 3000 километров», — сказал источник.

Собеседник отказался назвать точную собственную дальность ракеты комплекса «Кинжал».

Источник РИА Новости заявлял, что ракета «Кинжал», запускаемая с МиГ-31К, может поражать цели на дистанции в три раза дальше, чем ракета комплекса «Искандер» (1500 километров против 500).

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте этого года. Тогда глава государства отметил, что дальность комплекса (в случае носителя МиГ-31К) превышает 2000 километров. По имеющимся данным, ракета «Кинжал» представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Впоследствии стали известны планы по оснащению «Кинжалами» сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, каждый из которых, в отличие от МиГ-31К, должен получить не одну ракету, а четыре.