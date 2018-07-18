Ещё
Путин назвал сроки пуска «Ангары»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин назвал сроки пуска «Ангары» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Роскосмос
По словам президента, пуск ракеты «Ангара» должен состояться в 2021 году.
Президент России Владимир Путин анонсировал запуски спутников и испытания сверхтяжелой ракеты.
По словам президента, пуск ракеты «Ангара» должен состояться в 2021 году.
«Начало летных испытаний сверхтяжелой ракеты нужно начать в 2028 году, "Союза-5" — в 2022 году», — сказал Путин.
Путин отметил, что в рамках программы «сфера» в ближайшие годы должны быть запущены 640 спутников, интерес к проекту есть у отечественного и зарубежного бизнеса.
ТК «Звезда»: последние новости
Герой СССР рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете Соответствует количеству боевых кораблей США – военный эксперт рассказал, сколько «Кинжалов» может быть у России Полковой комплект С-400 досрочно передан Минобороны России
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной138
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры135
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа135
В Москве введен план «Перехват»176
Афганистан захотел извинений от России70
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение