Путин назвал сроки пуска «Ангары»

По словам президента, пуск ракеты «Ангара» должен состояться в 2021 году.

Президент России Владимир Путин анонсировал запуски спутников и испытания сверхтяжелой ракеты.

По словам президента, пуск ракеты «Ангара» должен состояться в 2021 году.

«Начало летных испытаний сверхтяжелой ракеты нужно начать в 2028 году, "Союза-5" — в 2022 году», — сказал Путин.

Путин отметил, что в рамках программы «сфера» в ближайшие годы должны быть запущены 640 спутников, интерес к проекту есть у отечественного и зарубежного бизнеса.